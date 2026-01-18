El conseller Albert Dalmau asume las funciones de Salvador Illa como president durante su hospitalización

El president de la Generalitat, Salvador Illa, permanecerá ingresado dos semanas tras acudir a urgencias el sábado por una pérdida de fuerza de la musculatura de las piernas. El equipo médico que lo atiende en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha explicado este domingo en una rueda de prensa que necesita tiempo para tener un diagnóstico claro, practicarle más pruebas y para empezar con la rehabilitación intensiva; tras descartar que haya sufrido un ictus y que tenga afectaciones medulares o tumorales. Durante este tiempo, será el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien asumirá sus atribuciones y funciones como president de la Generalitat.

El artículo 6 de la ley de presidencia de la Generalitat contempla que "en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del presidente" ejerce la suplencia el consejero primero o vicepresidente si ha sido nombrado, pero como en el Govern no hay este rango, será "el consejero que ocupe el primer lugar en la orden de prelación protocolaria", en este caso, Dalmau. La última vez que se vivió una situación en que un conseller tuvo que asumir las funciones de president fue a finales de 2020, cuando el president Quim Torra fue inhabilitado y Pere Aragonès, entonces vicepresidente del Govern, asumió sus poderes.

En declaraciones a los medios desde el hospital, Dalmau ha insistido en que Illa "se tiene que dedicar a su proceso de rehabilitación para volver cuanto antes" al frente del Govern. "Está consciente, con ganas de trabajar. Durante los próximos 15 días tiene un trabajo, como el de cualquier ciudadano en esta situación, que es dedicarse a su proceso de rehabilitación. Debe estar concentrado en esto", ha insistido.

Los consellers continúan con la agenda

Así, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza a la ciudadanía, y ha anunciado que la agenda que tiene prevista Illa será compartida de forma colegiada entre los consellers, pero que sus atribuciones y funciones serán asumidas por él mismo. "El Govern sigue funcionando con normalidad", ha remachado, y se ha comprometido a "informar diariamente" al president.

En un mensaje en X, Illa ha asegurado que se encuentra bien y con ánimo. "Me tocan unos días de pruebas y de recuperación. Quiero agradecer a todo el personal sanitario del hospital su atención y gran profesionalidad", ha escrito, y ha agradecido los mensajes de apoyo.

Dalmau ha contactado con el president del Parlament, Josep Rull, así como con la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, y con los socios de ERC y de los Comuns, para ponerles al día de la situación y para comunicarles que él será el vínculo con el Govern.