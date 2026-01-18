El Govern y los Comuns se reunirán este lunes para dirimir si empiezan la negociación de presupuestos

"A todo o nada". Así califican los Comuns la reunión que mantendrán este lunes con el Govern de Salvador Illa para hacer balance de los acuerdos sellados hasta ahora, paso previo para que ambas partes decidan si se dan las condiciones para empezar a negociar los presupuestos de 2026. El Executiu así lo espera, porque aspira a cerrar un acuerdo este mismo mes de enero con los socios; pero el grupo de Jéssica Albiach continúa presionando para que antes cumpla con la palabra dada y multe el incumplimiento de los topes de los alquileres.

Los Comuns han intensificado su reclamación en los últimos días a sabiendas de que el Govern tiene prisa por empezar a hablar de los números de este año. Han sido claros: o este lunes queda demostrado que se ha empezado a aplicar el régimen sancionador de la ley de vivienda, o no abordarán las cuentas. "Estamos en tiempo de descuento", ha advertido el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, que ha subrayado que la exigencia que están haciendo es "clarísima". En estos momentos, la Agència de l'Habitatge de Catalunya ha incoado 35 expedientes por incumplimiento de precios, y hay una trentena más que se han abierto vía Consum. No obstante, según aseguró la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aún no se ha concluido ninguno porque hay que tener en cuenta que un trámite así debe hacerse con "todas las garantías" para que las penalizaciones no puedan ser recurridas.

La cita entre el Govern y los Comuns está fijada a las 10 de la mañana en el Palau de la Generalitat. El partido de Albiach asegura acudir con "expectativa", una afirmación que deja la puerta abierta a que mañana haya anuncios en materia de vivienda por parte de la consellera Paneque. En las horas previas al encuentro, el socio menor del ejecutivo ha pedido "valentía" para hacer cumplir la ley de vivienda. No es, sin embargo, la única carpeta de la que esperan retorno, puesto que también están pendientes del plan específico para que las escuelas cuenten con clases de refuerzo de inglés, catalán y matemáticas. Que se hayan reforzado los Plans Educadius d'Entorn de los municipios, como alega la conselleria de Educació, no lo consideran suficiente. También esperan que se les informe sobre el aumento de recursos en salud mental.

¿Un acuerdo en enero?

Si tras ese intercambio con el Govern consideran que se ha cumplido todo lo pactado el año pasado para apoyar los suplementos de crédito, los Comuns ven viable empezar la negociación de presupuestos la misma semana que viene, e incluso ven posible sellar una entente este mes de enero si la conselleria de Economia acepta sus reivindicaciones, que pasarán por más dinero para los barrios, para vivienda y para mejorar los servicios públicos. La previsión de Illa es que el Consell Executiu apruebe los presupuestos entre la última semana de enero y la primera de febrero para, después, empezarlos a tramitar en el Parlament y que entren en vigor durante el primer trimestre del año, es decir, antes del mes de abril.

Pero para alcanzar esta meta, que es clave para la estabilidad del Govern durante el resto de la legislatura, hace falta también el 'sí' de ERC. El partido de Oriol Junqueras espera que se desencalle la recaudación del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya para empezar a hablar de las cuentas, pero hasta ahora no ha dado síntomas de tener intención de afrontar una negociación exprés que facilite el cumplimiento del calendario que ha fijado el president Illa.