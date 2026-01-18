El presidente Salvador Illa sigue hospitalizado por una afección muscular, a la espera de más pruebas médicas

El president de la Generalitat, Salvador Illa, permanece este domingo en el hospital al que acudió este sábado, tras sufrir una afección muscular mientras practicaba deporte, a la espera de que se le practiquen más pruebas médicas.

Según han informado fuentes del Departamento de Presidència, el president, que ayer anuló su agenda al sentir una dolencia muscular, ha pasado la noche en el centro hospitalario y se encuentra bien, pendiente de que se valore el alcance de su afección. Precisamente, Illa, aficionado a correr y que suele entrenar a diario, tenía previsto participar esta mañana en la Media Maratón de Granollers (Vallès Oriental, Barcelona).

Hospital del área metropolitana

El president sufrió este sábado una afectación muscular cuando entrenaba, lo que no le impidió acudir a una visita institucional que tenía programada en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se reunió con el alcalde, Miquel Àngel Ribes. Al no mejorar de la dolencia muscular, tras esa visita institucional acudió a un centro hospitalario del área de Barcelona en el que desde ayer se le están practicando pruebas médicas, que proseguirán a lo largo de este domingo, para establecer un diagnóstico definitivo.

Fuentes del Departamento de Presidència recalcan que Salvador Illa se encuentra bien y que su ingreso no le impide seguir trabajando desde el hospital.