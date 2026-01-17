El president Salvador Illa, atendido en el hospital por una indisposición tras practicar deporte

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha encontrado "indispuesto" esta mañana tras practicar deporte, por lo que se le están practicando pruebas en un centro hospitalario. Según explican fuentes del Govern, se encuentra "en buen estado" y están valorando si padece una posible afectación muscular.

El dirigente corre habitualmente por las mañanas una hora cuatro días a la semana y ha participado en maratones como la de Barcelona, que el año pasado completó en menos de cuatro horas. De hecho, tenía en su agenda correr la Mitja Marató de Granollers este domingo, una competición en la que ya participó cuando era jefe de la oposición, aunque en esta ocasión tendrá que desistir de su previsión.

Precisamente este sábado, tras entrenar, ha visitado el Ayuntamiento de Ascó (Ribera d'Ebre), donde se ha reunido con el alcalde, y posteriormente se ha inaugurado un complejo deportivo. Ya en ese acto institucional notaba un dolor en la pierna, por lo que al finalizar su agenda ha acudido a un centro hospitalario.

Illa empezó a hacerse 'runner' durante la pandemia cuando era ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, un hábito que ha mantenido en los últimos cinco años, también desde que es president, porque, asegura, le ayuda a "pensar". Es habitual que cuando celebra cumbres en fin de semana con el Govern invite a los consellers a correr con él, puesto que no es el único en el Executiu que tiene esta afición.