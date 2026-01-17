Los Comuns ven posible pactar los presupuestos este mes si el Govern multa ya a los que incumplen los precios de los alquileres

El Govern, con la consellera de Economia, Alícia Romero, al frente, se dispone a liderar una negociación exprés de los presupuestos. Mantiene que su aspiración es que las cuentas de 2026 entren en vigor durante el primer trimestre del año, cosa que supone cerrar un acuerdo con ERC y Comuns este mismo mes de enero. ¿Es posible cumplir con este calendario? Según el grupo de Jéssica Albiach, sí; siempre y cuando el Executiu cumpla en los próximos días con deudas que le quedan por saldar de pactos anteriores. La principal, insisten, son las multas por los incumplimientos de los precios de los alquileres fijados por la ley de vivienda.

Si el Govern nos convoca a la reunión de seguimiento, si el Govern pone sanciones, es posible tener los presupuestos en el calendario que está anunciando el Govern Jéssica Albiach — Presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament

"Si el Govern nos convoca a la reunión de seguimiento, si el Govern pone sanciones, es posible tener los presupuestos en el calendario que está anunciando el Govern", ha asegurado Albiach en una entrevista en Ràdio 4. Ese encuentro para hacer balance de lo cumplido y lo que queda por cumplir está previsto que se celebre esta misma semana, una cita que servirá para que los Comuns determinen si se dan o no las condiciones para abordar las cuentas.

La presión de los socios

El régimen sancionador para castigar a quienes incumplen los topes de los alquileres está en vigor desde hace casi un año. Sin embargo, por ahora no se ha impuesto ninguna multa pese a que la Agència de l'Habitatge de Catalunya tiene 35 expedientes abiertos y Consum otros 30. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, volvió a insistir el pasado martes en que hacen falta "garantías" para que esas penalizaciones no puedan ser impugnadas. "Yo no sé si al Govern le están temblando las piernas ante estos poderes económicos que muchas veces quieren mandar más, pero creo que es importante que entiendan, y sobre todo que la ciudadanía sepa, que las políticas de vivienda las decide la Generalitat", ha afirmado este sábado Albiach. El partido ha intensificado su campaña en redes para tratar de presionar al ejecutivo con el asunto.

Además de las sanciones, los Comuns también exigen al Govern el "plan específico" para las clases de refuerzo de catalán, inglés y matemáticas en las escuelas. La conselleria de Educació, como ha avanzado EL PERIÓDICO, ha reforzado los Planes Educativos de Entorno de los municipios, pero para el socio menor del Executiu eso no es suficiente ni responde al acuerdo que alcanzaron durante la negociación del tercer suplemento de crédito del año pasado.

La consellera de Economia, Alícia Romero, con el conseller de Presidència, Albert Dalmau / Jordi Otix / EPC

En cuanto los Comuns consideren que el Govern ha cumplido, pondrán encima de la mesa cuáles son sus condiciones y demandas para aprobar los presupuestos. Ya han anticipado que la limitación de la compra especulativa de vivienda será una cuestión central de la negociación -la Generalitat prevé disponer de un primer informe de cómo hacerlo durante este mes- y han reclamado también que se duplique la dotación de la ley de barrios para mejorar 40 zonas al año, lo que supone pasar a destinar 400 millones al año en lugar de 200. También harán peticiones en el ámbito de la sanidad y de la educación.

¿Llegarán a tiempo?

No obstante, Salvador Illa necesita también el 'sí' de ERC a las cuentas; y por ahora los republicanos continúan esperando que se aclare la recaudación del IRPF tras el pacto del modelo de financiación. En estos momentos, socialistas y republicanos están abordando el paraguas legal, además de una fecha para tramitar la proposición de ley que, sobre este asunto, presentó el partido de Oriol Junqueras en el Congreso. Hasta que esta cuestión no quede resuelta, ERC ya ha advertido de que no piensa sentarse a hablar de números.

¿Podría el Govern alcanzar un pacto con los Comuns antes que con los republicanos? No sería la fórmula idónea que prevé la consellera Romero, que hasta ahora ha primado negociar en paralelo con los dos socios. Esta semana han dado el primer paso impulsando la ley de acompañamiento de las cuentas, la que contiene las medidas vinculadas, pero las dos próximas son claves para dilucidar si el acelerón que quiere dar Illa a los presupuestos tras haber cuadrado el modelo de financiación es viable o si, por contra, su calendario salta por los aires.