Bob Pop desafía a Pisarello en la presentación de su candidatura para ser alcaldable de los Comuns en Barcelona: "Salgo a ganar"

El escritor y comunicador Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, ha presentado este sábado su candidatura como alcaldable de BComú a las elecciones municipales de 2027 en Barcelona. En un acto en el Centre Cívic Barceloneta, al que han asistido unas 150 personas, no ha dudado en advertir al que será su rival en estas primarias, el diputado en el Congreso Gerardo Pisarello y candidato oficialista, de que su apuesta es en firme: "Salgo a ganar".

Pop ha reivindicado "la audacia de las izquierdas" y ha hecho un llamamiento a no "replegarse" ante el auge de la extrema derecha. El humorista también ha dicho que quiere formar un gobierno "con la gente" y por ello se ha comprometido a hacer un "puerta a puerta" de 1.000 pisos para "hablar con todo el mundo" si gana las primarias.

En una atención a los medios antes de empezar el acto de presentación, Pop ha explicado que ya ha decidido con qué candidata hará tándem, pero que todavía no quiere hacer público su nombre. El aspirante a cabeza de lista de BComú ha defendido que Barcelona no puede ser un "negocio" y que entiende que la ciudad debería ser una "cooperativa de vecinos y vecinas". Pop ha subrayado que luchará para que el día a día en la capital catalana sea "amable", que el Ayuntamiento sea "para la gente" y que todo "cueste menos". Ha añadido que él también nota el "peligro" de ser expulsado de la ciudad porque vive de alquiler, y que presentarse a las primarias es una "medida de supervivencia", y que quiere usar su altavoz para la gente trabajadora.

"Hoy aquí no hay ministros"

El aspirante a alcaldable ha iniciado el acto advirtiendo de que no participaría ningún cargo institucional: "Hoy aquí no hay ministros". Una velada referencia a la presentación de la candidatura de Pisarello el pasado mes de diciembre, a la que sí acudieron tanto la exalcaldesa Ada Colau como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El comunicador ha reivindicado que se presenta porque cree que "ahora es el momento" y ha hecho un llamamiento a no solo "resguardarse y reconstruir", sino a encontrar una "nueva ilusión".

Bob Pop, mostrando en el acto una foto de los dirigentes de los Comuns dando apoyo a Pisarello / ACN

Pop ha apostado por repartir la "barbaridad de millones" del Ayuntamiento en áreas como vivienda, cuidados y transporte público. Y ha dicho que quiere que el catalán sea una "herramienta de comunicación" que forme parte del ocio. "Seré un alcalde imperfecto, y la puedo cagar, pero también espero aprender y no traicionar vuestra confianza", ha dicho a la gente que ha llenado la sala, con pancartas como 'Si gana Pop ya no hay 'stop''.

El candidato también ha defendido su figura y ha negado ser ningún "paracaidista" ni estar "solo". Ha reiterado que participó en los primeros mítines de Ada Colau y que tiene gente en el equipo que forma parte de espacios de responsabilidad dentro de los Comuns, y que conocen los barrios y la ciudad. Cuenta, por ejemplo, con el apoyo del diputado en el Parlament y exportavoz de Barcelona en Comú Enric Bárcena, además de la historiadora Rosa Lluch.

Al acto ha asistido Laia Ortiz, exdiputada de ICV-EUiA en el Parlament y en el Congreso, concejala de BComú en el Ayuntamiento con Ada Colau y segunda teniente de alcaldía. En 2019 anunció que dejaba la política institucional y en esta legislatura es directora de Acció Social en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat. En una nota de prensa eniada por la candidatura destacan también la presencia de Laura Cañadas, miembro de la dirección de Barcelona en Comú, y los periodistas Josep Martí Blanch, Magda Bandera y Mikel López Iturriaga.