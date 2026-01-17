Posicionamiento de la entidad
La ANC pide a los partidos independentistas que rechacen la propuesta de financiación pactada por ERC con los socialistas
¿Cederá Puigdemont al 'pressing Junts' y avalará la nueva financiación en el Congreso?
Los argumentos del Govern y ERC para defender la nueva financiación: más justo, mejor que nada y una suscripción en Netflix
El pleno del secretariado de la ANC, que se ha reunido este sábado en Flix, ha aprobado un posicionamiento en contra del nuevo modelo de financiación pactado por ERC, el Gobierno y el Govern de la Generalitat. La entidad independentista defiende que los 4.700 millones de euros adicionales que prevé "no representan una corrección del déficit fiscal estructural", sino una "redistribución derivada del crecimiento coyuntural de la recaudación" y por eso pide a las formaciones políticas que "no validen el espolio fiscal y rechacen la propuesta" tal y como está planteada.
Una vez más y como lleva haciendo en los últimos años, la ANC ha advertido de que el independentismo "necesita un cambio de estrategia con urgencia". De hecho, no ha avalado ninguno de los acuerdos que los partidos independentistas, tanto ERC como Junts, han sellado con el PSOE y el PSC.
Por otro lado, el secretariado de la entidad ha escogido a Jordi Alsina como nuevo tesorero después de obtener el apoyo de una mayoría superior a los dos tercios necesarios. Alsina toma así el relevó a Jaume Valls, que ha renunciado al cargo alegando motivos personales y profesionales, pero que continuará formando parte del órgano rector de la ANC.
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
- Encuesta CIS: Sánchez mantiene su ventaja sobre Feijóo pese al batacazo del PSOE en Extremadura
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- Una falsa alarma de bomba fuerza el aterrizaje de emergencia de un avión de Turkish Airlines en Barcelona
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- La Audiencia Nacional muestra su 'preocupación' porque la renuncia de numerosos abogados de oficio perjudique sus actividades
- Josep Maria Vallès (Junts), alcalde de Sant Cugat: 'Habría que pedir 20 años de padrón para poder acceder a un piso de protección oficial