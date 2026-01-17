La ANC pide a los partidos independentistas que rechacen la propuesta de financiación pactada por ERC con los socialistas

El pleno del secretariado de la ANC, que se ha reunido este sábado en Flix, ha aprobado un posicionamiento en contra del nuevo modelo de financiación pactado por ERC, el Gobierno y el Govern de la Generalitat. La entidad independentista defiende que los 4.700 millones de euros adicionales que prevé "no representan una corrección del déficit fiscal estructural", sino una "redistribución derivada del crecimiento coyuntural de la recaudación" y por eso pide a las formaciones políticas que "no validen el espolio fiscal y rechacen la propuesta" tal y como está planteada.

Una vez más y como lleva haciendo en los últimos años, la ANC ha advertido de que el independentismo "necesita un cambio de estrategia con urgencia". De hecho, no ha avalado ninguno de los acuerdos que los partidos independentistas, tanto ERC como Junts, han sellado con el PSOE y el PSC.

Por otro lado, el secretariado de la entidad ha escogido a Jordi Alsina como nuevo tesorero después de obtener el apoyo de una mayoría superior a los dos tercios necesarios. Alsina toma así el relevó a Jaume Valls, que ha renunciado al cargo alegando motivos personales y profesionales, pero que continuará formando parte del órgano rector de la ANC.