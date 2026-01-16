Los técnicos no pueden acceder a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del día de la dana

Los técnicos de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) no han podido recuperar los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29 de octubre de 2024 (29-O), según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras del acto de cotejo que se realiza desde las 11 horas en el Tribunal de Instancia de Catarroja.

La jueza de la dana había citado hoy a las 11 a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón y actual asesor del expresidente de la Generalitat, junto a un técnico de la Dgtic, aunque finalmente han sido tres, para intentar acceder a los mensajes que Cuenca y Mazón intercambiaron el 29 de octubre. El asesor aportaba hoy su tarjeta SIM y los técnicos el móvil que Cuenca devolvió a la Generalitat reseteado, para intentar acceder a los mensajes de hace casi quince meses.

Finalmente, los técnicos han determinado que en la aplicación de Whatsapp, en el contacto con Carlos Mazón aparecen mensajes hasta junio y julio de 2024. Para dar un salto temporal y retomarse a partir del 23 de julio de 2025. El mismo salto temporal se produce con Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, la exconsellera Salomé Pradas y el número dos Emilio Argüeso.

Cuenca ha vuelto hoy a los juzgados de Catarroja por cuarta vez, el testigo que más veces ha comparecido en la causa de la dana. El 26 de noviembre por su condición de jefe de gabinete de Mazón. El 12 de diciembre por segunda vez, obligado tras entregar la exconsellera Salomé Pradas los mensajes que ambos intercambiaron el 29 de octubre de 2024. "Salo, de confinar nada, por favor, calma"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che", son algunos de ellos.

Y por tercera vez el pasado 12 de enero para protagonizar el careo con Salomé Pradas para aclarar las contradicciones entre ambos sobre l que sucedió la tarde de la emergencia.

La cuarta ocasión ha sido hoy viernes, cuando José Manuel Cuenca vuelva al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja para comparecer ante la letrada de la administración de Justicia del juzgado, junto a un técnico de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) de la Generalitat Valenciana para intentar acceder, en el mismo recinto judicial con la tarjeta SIM de Cuenca y el teléfono que tenía el exjefe de gabinete, a los mensajes que Cuenca intercambió con Mazón el 29 de octubre, que su asesor accedió a entregar voluntariamente en el careo del pasado lunes. Cuenca ha accedido por el garaje de los juzgados para evitar a los periodistas.