Tània Verge, exconsellera de Feminismes de ERC, deja el escaño en el Parlament

La exconsellera de Feminismes y diputada de ERC Tània Verge ha anunciado que deja la política. La dirigente ha anunciado durante una entrevista en Ràdio 4 y La 2 que deja su escaño en el Parlament cinco años después de haber salido del ámbito académico -es politóloga- para enrolarse en el Govern de Pere Aragonès. Fue, de hecho, la primera consellera de Feminismes que tuvo la Generalitat, cargo que ostentó entre 2021 y 2024. Desde el cambio de legislatura y con el PSC en el Govern, Verge ha sido diputada en la oposición dentro del grupo de los republicanos.

Durante la pugna interna que mantuvo el partido hace un año, la dirigente dio su apoyo a Nova Esquerra Nacional, la candidatura liderada por Xavier Godàs que se enfrentó a Oriol Junqueras para impedir que volviera a ser el presidente de ERC. Tras las primarias, sin embargo, optó por quedarse en el Parlament. Obtuvo el escaño tras presentarse en el octavo puesto de la lista por Barcelona en los comicios de mayo de 2024. Hasta hoy.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, es también una destacada activista feminista en Catalunya. Su primer paso para implicarse en política fue su designación para formar parte de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O del 2017. De hecho, es una de las dirigentes a las que por ahora no se le ha aplicado la amnistía. El pasado mes de noviembre el juzgado de lo penal de Barcelona remitió el caso de los cinco miembros de la sindicatura al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para que los juzgue.