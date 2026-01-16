Cámara catalana
Tània Verge, exconsellera de Feminismes de ERC, deja el escaño en el Parlament
La exconsellera de Feminismes y diputada de ERC Tània Verge ha anunciado que deja la política. La dirigente ha anunciado durante una entrevista en Ràdio 4 y La 2 que deja su escaño en el Parlament cinco años después de haber salido del ámbito académico -es politóloga- para enrolarse en el Govern de Pere Aragonès. Fue, de hecho, la primera consellera de Feminismes que tuvo la Generalitat, cargo que ostentó entre 2021 y 2024. Desde el cambio de legislatura y con el PSC en el Govern, Verge ha sido diputada en la oposición dentro del grupo de los republicanos.
Durante la pugna interna que mantuvo el partido hace un año, la dirigente dio su apoyo a Nova Esquerra Nacional, la candidatura liderada por Xavier Godàs que se enfrentó a Oriol Junqueras para impedir que volviera a ser el presidente de ERC. Tras las primarias, sin embargo, optó por quedarse en el Parlament. Obtuvo el escaño tras presentarse en el octavo puesto de la lista por Barcelona en los comicios de mayo de 2024. Hasta hoy.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, es también una destacada activista feminista en Catalunya. Su primer paso para implicarse en política fue su designación para formar parte de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O del 2017. De hecho, es una de las dirigentes a las que por ahora no se le ha aplicado la amnistía. El pasado mes de noviembre el juzgado de lo penal de Barcelona remitió el caso de los cinco miembros de la sindicatura al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para que los juzgue.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- Josep Maria Vallès (Junts), alcalde de Sant Cugat: 'Habría que pedir 20 años de padrón para poder acceder a un piso de protección oficial
- Una falsa alarma de bomba fuerza el aterrizaje de emergencia de un avión de Turkish Airlines en Barcelona
- La Audiencia Nacional muestra su 'preocupación' porque la renuncia de numerosos abogados de oficio perjudique sus actividades
- Última hora de la alarma general en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines procedente de Estambul, en directo
- El hermano del 'exconseller' Puig admite que no hay contratos que acrediten servicios millonarios con empresas de Pujol Ferrusola