Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comunicado Julio IglesiasJulio IglesiasJosé Antonio ChoclánBarçaEncuesta CISDonald TrumpEmbalses CatalunyaAvión El PratDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Cámara catalana

Tània Verge, exconsellera de Feminismes de ERC, deja el escaño en el Parlament

La exconsellera de Feminismes y diputada de ERC Tània Verge.

La exconsellera de Feminismes y diputada de ERC Tània Verge. / David Zorrakino / Europa Press

Sara González

Sara González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La exconsellera de Feminismes y diputada de ERC Tània Verge ha anunciado que deja la política. La dirigente ha anunciado durante una entrevista en Ràdio 4 y La 2 que deja su escaño en el Parlament cinco años después de haber salido del ámbito académico -es politóloga- para enrolarse en el Govern de Pere Aragonès. Fue, de hecho, la primera consellera de Feminismes que tuvo la Generalitat, cargo que ostentó entre 2021 y 2024. Desde el cambio de legislatura y con el PSC en el Govern, Verge ha sido diputada en la oposición dentro del grupo de los republicanos.

Durante la pugna interna que mantuvo el partido hace un año, la dirigente dio su apoyo a Nova Esquerra Nacional, la candidatura liderada por Xavier Godàs que se enfrentó a Oriol Junqueras para impedir que volviera a ser el presidente de ERC. Tras las primarias, sin embargo, optó por quedarse en el Parlament. Obtuvo el escaño tras presentarse en el octavo puesto de la lista por Barcelona en los comicios de mayo de 2024. Hasta hoy.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, es también una destacada activista feminista en Catalunya. Su primer paso para implicarse en política fue su designación para formar parte de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O del 2017. De hecho, es una de las dirigentes a las que por ahora no se le ha aplicado la amnistía. El pasado mes de noviembre el juzgado de lo penal de Barcelona remitió el caso de los cinco miembros de la sindicatura al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para que los juzgue.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
  2. El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
  3. Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
  4. Josep Maria Vallès (Junts), alcalde de Sant Cugat: 'Habría que pedir 20 años de padrón para poder acceder a un piso de protección oficial
  5. Una falsa alarma de bomba fuerza el aterrizaje de emergencia de un avión de Turkish Airlines en Barcelona
  6. La Audiencia Nacional muestra su 'preocupación' porque la renuncia de numerosos abogados de oficio perjudique sus actividades
  7. Última hora de la alarma general en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines procedente de Estambul, en directo
  8. El hermano del 'exconseller' Puig admite que no hay contratos que acrediten servicios millonarios con empresas de Pujol Ferrusola

Compromís enfrenta nuevas incógnitas tras el adiós de Mas e Ibáñez y a solo un año de elecciones

Compromís enfrenta nuevas incógnitas tras el adiós de Mas e Ibáñez y a solo un año de elecciones

Tània Verge, exconsellera de Feminismes de ERC, deja el escaño en el Parlament

Tània Verge, exconsellera de Feminismes de ERC, deja el escaño en el Parlament

El paso al lado de Aitana Mas en Iniciativa abre un nuevo debate interno a un año de elecciones en la Comunidad Valenciana

El paso al lado de Aitana Mas en Iniciativa abre un nuevo debate interno a un año de elecciones en la Comunidad Valenciana

El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo

El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo

Portazo a la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras: la Fiscalía del Supremo archiva la denuncia por acoso y malversación

Portazo a la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras: la Fiscalía del Supremo archiva la denuncia por acoso y malversación

El jefe de gabinete de Mazón: "Me juego mucho viniendo a declarar. No puedo permitir que se diga que transmitía órdenes en la emergencia"

El jefe de gabinete de Mazón: "Me juego mucho viniendo a declarar. No puedo permitir que se diga que transmitía órdenes en la emergencia"

El CIS publica su primera encuesta del año tras las elecciones en Extremadura y la tensión por la financiación y Venezuela

El CIS publica su primera encuesta del año tras las elecciones en Extremadura y la tensión por la financiación y Venezuela

Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, el "abogado de los pactos" que logró ventajas para Aldama

Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, el "abogado de los pactos" que logró ventajas para Aldama