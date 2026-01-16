Comunidad de Madrid
Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por no presentar el registro de objetores al aborto
"Hay un incumplimiento de la ley fragrante. Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas", denuncia Mónica García
EP
El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, según ha informado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García.
"Hay un incumplimiento de la ley fragrante. Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas", ha denunciado Mónica García en una declaraciones en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta, recogidas por Europa Press.
García ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo un mes de plazo para presentar el registro, al tiempo que ha resaltado que dicho documento también sirve para garantizar los derechos de los objetores.
""Nosotros, obviamente, vamos a defender los derechos de las mujeres y a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y una de ellas es este contencioso", ha señalado García, quien ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recortado los derechos de las mujeres.
En este contexto, la ministra de Sanidad ha criticado que la Comunidad de Madrid vive al margen de la ley, en una "especie de trumpismo cañí". "Al final lo tenemos que pagar las mujeres con derechos o los ciudadanos y ciudadanas con derechos que nos han sido relegados después de muchos años de conquista", ha finalizado García.
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- El CIS publica su primera encuesta del año tras las elecciones en Extremadura y la tensión por la financiación y Venezuela
- Josep Maria Vallès (Junts), alcalde de Sant Cugat: 'Habría que pedir 20 años de padrón para poder acceder a un piso de protección oficial
- Una falsa alarma de bomba fuerza el aterrizaje de emergencia de un avión de Turkish Airlines en Barcelona
- La Audiencia Nacional muestra su 'preocupación' porque la renuncia de numerosos abogados de oficio perjudique sus actividades
- Última hora de la alarma general en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines procedente de Estambul, en directo