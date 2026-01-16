La Mesa de la Asamblea: primer test del equilibrio PP-Vox en Extremadura

El calendario avanza y a la espera de que la negociación entre el PP y Vox fructifique para formar gobierno, el 20 de enero se perfila como la fecha clave para medir el juego de equilibrios de esta nueva legislatura. Ambos partidos deberán ponerse de acuerdo en primer lugar para constituir la Mesa de la Asamblea en una sesión convocada por imperativo legal para el próximo martes, exista o no pacto previo.

Con 29 diputados, el PP tendría asegurada la presidencia del Parlamento, pero Vox, cuyos votos son determinantes para la investidura, tendrá que negociar si quiere evitar el error de 2023 y hacer valer su peso en el órgano rector de la Cámara autonómica.

Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura en la pasada legislatura, el 20 de junio de 2023. / ASAMBLEAEX.ES

Pacto en bloque

María Guardiola ha puesto sobre la mesa un pacto de legislatura que vaya más allá de la investidura y permita también la aprobación de los presupuestos de 2026. Este planteamiento en bloque incluye la entrada de Vox en el Ejecutivo y su presencia en la Mesa de la Asamblea, una estrategia que acota los plazos y obliga a definir posiciones antes de la sesión constitutiva del Parlamento. Pero los de Santiago Abascal, que no descartan ningún escenario, insisten en que cualquier negociación debe centrarse primero en el contenido político del acuerdo.

En el diálogo que se acaba de iniciar pesa el precedente de 2023, cuando Vox se quedó sin representación en la Mesa de la Asamblea porque el acuerdo de gobierno con el PP se cerró 10 días después de la sesión constitutiva del Parlamento. Las discrepancias entre ambos partidos provocaron que, para sorpresa general, la Presidencia recayera en el PSOE.

De hecho, los socialistas obtuvieron no solo la presidencia (con voto de calidad), sino la mayoría en la Mesa con la vicepresidencia primera y la secretaría segunda. El resto de los cargos se repartieron entre el PP (vicepresidencia segunda y secretaría primera) y Unidas por Extremadura (secretaría tercera).

Blanca Martín y Lara Garlito, presidenta y vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, minutos antse de su elección en junio de 2023. / ASAMBLEAEX.ES

La Presidencia

Ahora, la aritmética impide que la presidencia recaiga en otro partido que no sea el PP o Vox. El PP la tendría asegurada, e incluso podría utilizarla como elemento negociador y llegar a cederla a Vox en aras de ese acuerdo más amplio de legislatura que se busca.

El precedente más inmediato está en Castilla y León, donde PP y Vox cerraron su acuerdo de coalición el mismo día de la sesión constitutiva de las Cortes, el 10 de marzo de 2022. Aquel pacto permitió que Vox se hiciera con la Presidencia del Parlamento leonés, con Carlos Pollán al frente, gracias al respaldo del PP en la votación de la Mesa.

Simbolismo político

La Mesa de la Asamblea es el órgano que dirige el Parlamento y dicta su funcionamiento interno. Entre sus labores están administrar el presupuesto y los trabajos de la Cámara, calificar y decidir qué iniciativas se debaten en los plenos, ordenar los debates y fijar el calendario de sesiones.

Formar parte de este órgano ha sido uno de los grandes anhelos de Vox en la pasada legislatura. Aunque no otorga responsabilidades ejecutivas ni capacidad de dirección política, conlleva un marcado simbolismo político.

Más allá de las funciones reglamentarias y de representación, ocupar asiento supone un reconocimiento institucional y una visibilidad que los partidos valoran como reflejo de su peso parlamentario. Quedar fuera de la Mesa se interpreta como una pérdida de relevancia política, especialmente en un escenario tan fragmentado como el actual y más cuando se trata del principal socio de gobierno.

Diputados de Vox durante la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura, el 20 de junio de 2023. / ASAMBLEAEX.ES

La reforma fallida

No en vano, tras esas desavenencias iniciales, entre las 60 medidas que posibilitaron el primer gobierno de coalición del PP y Vox en Extremadura se incluyó el compromiso de modificar el Reglamento para ampliar el número de miembros de la Mesa y dar cabida a la formación. La reforma se impulsó un año más tarde con la creación de una vicepresidencia tercera y la secretaría cuarta, pero tampoco entonces Vox vio cumplidas sus pretensiones: el PP retiró la propuesta sin que llegara a debatirse después de que en julio de 2024 Santiago Abascal dinamitara los gobiernos de coalición.

El líder de la formación en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, siempre ha tildado de «anomalía» su exclusión en 2023 y, de hecho, en las dos legislaturas anteriores (incluida la mayoría absoluta del PSOE) todos los grupos con representación han obtenido asiento.

La Mesa de Edad

En la sesión constitutiva del Parlamento, una vez que los diputados electos han tomado posesión de sus escaños, el pleno se abre con la llamada Mesa de Edad, integrada por el diputado de mayor edad, que la preside, y los dos más jóvenes como secretarios. Son los encargados de dirigir los primeros trámites y las votaciones.

La elección de la Mesa se realiza mediante votación secreta y por papeletas. En primer lugar se elige al presidente, que debe obtener mayoría absoluta en primera votación; si no la alcanza, se celebra una segunda entre los candidatos más votados. A continuación se procede a la elección del resto de cargos (vicepresidencias y secretarías), que se adjudican a los diputados que obtienen mayor número de votos en rondas sucesivas. El sistema obliga a los grupos a pactar si quieren garantizar un reparto determinado y lo habitual es que así sea para que se refleje la proporcionalidad del Parlamento.

Mesa de Edad para la constitución de la ASamblea de Extremadura, el 20 de junio de 2023. / ASAMBLEAEX.ES

Composición 'natural'

Según los resultados electorales, la composición ‘natural’ pasaría por una mayoría del PP y Vox, ya que ambos superan con holgura la mayoría absoluta. De hecho, el PSOE ya ha reconocido públicamente que no aspira más que a mantener representación. De confirmarse este escenario, sería la primera vez desde la constitución de la Asamblea de Extremadura en 1983 que el PSOE quedaría fuera tanto de la Presidencia como de las vicepresidencias de la Cámara.

Solo hay dos ocasiones en las que la Asamblea no ha estado presidida por los socialistas: en 1995, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra en minoría, el PSOE facilitó que IU presidiera el Parlamento, en manos de Teresa Rejas, como parte del acuerdo de investidura. Y después, en 2011, tras la victoria de José Antonio Monago, cuando se designó presidente a Fernando Manzano. Unidas por Extremadura también podría quedar sin presencia en el órgano rector si PP y Vox optan por repartirse la Mesa en función de su mayoría.