Junts enmienda la tasa turística de PSC, ERC y Comuns: diferencia temporadas y rechazar dedicar un 25% a vivienda

El grupo parlamentario de Junts ha registrado enmiendas a la propuesta de la tasa turística que han pactado PSC, ERC y Comuns. Junts avala duplicar el impuesto, pero solo en temporada alta, y al cabo de tres años -no en dos-. Además, rechaza que el 25% de la recaudación total vaya obligatoriamente a políticas de vivienda. En declaraciones a la ACN, el diputado Joan Canadell ha advertido de que el Govern ha conseguido unir a "todo el sector" y situarlo "en su contra". "Todo el mundo va a una en contra del proyecto de ley", ha dicho.

El grupo que preside Mònica Sales pone énfasis en el factor de la estacionalidad, ya que considera que en Barcelona todo el año es temporada alta, pero que en las comarcas del interior es siempre temporada baja. En cambio, en la Costa Brava y la Costa Daurada se puede hablar de temporada alta durante los meses de verano, y de temporada baja el resto del año.Su grupo también propone que la tasa se aplique a partir de los 18 años, y no de los 16.

Las enmiendas de Junts proponen que la tasa en los hoteles de cinco estrellas y equipamientos de lujo en Barcelona sea siempre de 3,50 euros, y de 3 euros en el resto de Catalunya, con una tarifa especial de 5 euros. La enmienda reduce a la mitad la propuesta de PSC, ERC y Comuns, que reclaman una tasa de 7 euros en Barcelona y una tarifa especial de 10 euros en la capital. La tarifa en el resto del país sería progresiva, de 4,5 euros y de hasta 6 euros a partir de 2027.

Junts quiere que los hoteles de cuatro estrellas tengan una tasa de 1,70 euros en Barcelona y de 1,20 euros en el resto del país, con una tarifa especial de 3,50 euros. Y que la tasa de los pisos turísticos sea de 2,25 euros en la capital catalana y de 1 euro en el resto de municipios.

Junts rechaza también que el 25% del total de la recaudación de la tasa turística se destine a políticas de vivienda. Según Canadell, debe ser la Generalitat quien decida qué hacer con este dinero, y que esto no debe venir establecido por ley. Además, el diputado ha subrayado que el problema de la vivienda no se resolverá con 50 o 100 millones de euros al año: "No podemos pensar que con la tasa turística se solucionará la vivienda".