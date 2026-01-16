Propuesta
Junts enmienda la tasa turística de PSC, ERC y Comuns: diferencia temporadas y rechazar dedicar un 25% a vivienda
Catalunya subirá la tasa turística en abril y la duplicará en 2027: así quedan las tarifas
El grupo parlamentario de Junts ha registrado enmiendas a la propuesta de la tasa turística que han pactado PSC, ERC y Comuns. Junts avala duplicar el impuesto, pero solo en temporada alta, y al cabo de tres años -no en dos-. Además, rechaza que el 25% de la recaudación total vaya obligatoriamente a políticas de vivienda. En declaraciones a la ACN, el diputado Joan Canadell ha advertido de que el Govern ha conseguido unir a "todo el sector" y situarlo "en su contra". "Todo el mundo va a una en contra del proyecto de ley", ha dicho.
El grupo que preside Mònica Sales pone énfasis en el factor de la estacionalidad, ya que considera que en Barcelona todo el año es temporada alta, pero que en las comarcas del interior es siempre temporada baja. En cambio, en la Costa Brava y la Costa Daurada se puede hablar de temporada alta durante los meses de verano, y de temporada baja el resto del año.Su grupo también propone que la tasa se aplique a partir de los 18 años, y no de los 16.
Las enmiendas de Junts proponen que la tasa en los hoteles de cinco estrellas y equipamientos de lujo en Barcelona sea siempre de 3,50 euros, y de 3 euros en el resto de Catalunya, con una tarifa especial de 5 euros. La enmienda reduce a la mitad la propuesta de PSC, ERC y Comuns, que reclaman una tasa de 7 euros en Barcelona y una tarifa especial de 10 euros en la capital. La tarifa en el resto del país sería progresiva, de 4,5 euros y de hasta 6 euros a partir de 2027.
Junts quiere que los hoteles de cuatro estrellas tengan una tasa de 1,70 euros en Barcelona y de 1,20 euros en el resto del país, con una tarifa especial de 3,50 euros. Y que la tasa de los pisos turísticos sea de 2,25 euros en la capital catalana y de 1 euro en el resto de municipios.
Junts rechaza también que el 25% del total de la recaudación de la tasa turística se destine a políticas de vivienda. Según Canadell, debe ser la Generalitat quien decida qué hacer con este dinero, y que esto no debe venir establecido por ley. Además, el diputado ha subrayado que el problema de la vivienda no se resolverá con 50 o 100 millones de euros al año: "No podemos pensar que con la tasa turística se solucionará la vivienda".
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- El CIS publica su primera encuesta del año tras las elecciones en Extremadura y la tensión por la financiación y Venezuela
- Josep Maria Vallès (Junts), alcalde de Sant Cugat: 'Habría que pedir 20 años de padrón para poder acceder a un piso de protección oficial
- Una falsa alarma de bomba fuerza el aterrizaje de emergencia de un avión de Turkish Airlines en Barcelona
- La Audiencia Nacional muestra su 'preocupación' porque la renuncia de numerosos abogados de oficio perjudique sus actividades
- Última hora de la alarma general en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines procedente de Estambul, en directo