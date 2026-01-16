Feijóo avala que la Unión Europea se defienda frente a "todas las amenazas" en pleno pulso de Trump a Groenlandia

Alberto Núñez Feijóo no ha querido mencionar a Donal Trump. Tampoco a Groenlandia, un territorio soberano de Dinamarca que está en el punto de mira del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el líder del PP ha querido mandar un mensaje muy claro, la Unión Europea debe "defenderse y hacer frente a todas las amenazas". Unas palabras que cobran mayor importancia por el auditorio que le escuchaba, el Grupo deTrabajo del PP Europeo, que se ha reunido este viernes en Valladolid.

"La seguridad, en este momento, es la prioridad", ha sentenciado Feijóo como tercera recomendación de un decálogo de aportaciones que ha desgranado para "fortalecer y preservar" la Unión Europea. Tras admitir que ninguno de los presentes en el encuentro ha vivido un contexto internacional "más complejo" y "peligroso" como el actual, el líder de los populares ha sostenido que la Unión Europea tiene que enfrentar todas las amenazas, "ganar alianzas" y "tener más aliados" para "fortalecerse en un momento geopolítico enormemente delicado".

A la espera de que este lunes se reúna con Pedro Sánchez en la Moncloa para abordar la situación internacional y qué papel debe jugar España, el líder del PP ha dejado caer que apoyará que la Unión Europea se defienda de una posible agresión de Trump en Groenlandia. "Europa debe prepararse para defenderse y hacer frente a todas las amenazas a nuestra democracia y a nuestro estilo de vida y digo a todas las amenazas", ha aseverado, dando a entender que incluía los hipotéticos planes del presidente estadounidense.

Eso sí, el dirigente conservador ha apuntado, siempre sin citar a nadie, que esa defensa debe ser "sin falsos discursos pacifistas que solo sirven a los intereses externos y los fabrican nuestros adversarios", en alusión al discurso de Podemos ante la guerra de Ucrania. También ha dicho que no se deben obviar "ninguno de los peligros" que nos rodean y que no se puede provocar "confrontaciones interesadas con nuestros aliados", en una crítica velada a la política exterior de Sánchez.

La competitividad

Su decálogo de propuesta sha pivotado en la necesidad de situar la competitividad como "la guía" de la acción de la Unión Europea. Así, ha sostenido que se debe "simplificar" la regulación europea; que se debe "reducir la dependencia de terceros países en sectores clave", como el energético; que la "sostenibilidad no puede ser un lastre", por lo que hay que diseñar las políticas climáticas "de manera realista"; o que es necesario que Europa adopte un espíritu "ambicioso" y pierda "el medio a competir en el mundo".

En este sentido, Feijóo se ha detenido en el acuerdo entre la Unión Europeo y el bloque de Mercosur que ha costado 25 años en negociarse y que finalmente cuenta con el respaldo de los 27. "Mercosur puede ser una oportunidad económica y política porque los espacios en los que seamos capaces de influir no los ocuparán nuestros rivales económicos o políticos", ha dicho, aplaudiendo el acuerdo. Además, ha reivindicado que este "salvaguarda" al sector agrario, aunque aquí ha mostrado sus recelos.

El líder del PP ha exigido a la Comisión Europea que asegure que la aplicación de las cláusulas de protección "serán automáticas" y al Gobierno de Sánchez que reforzará el control de fronteras para garantizar la inspección y que se garanticen la igualdad de condiciones para el sector primario. Por último, se ha dirigido a ambas instituciones para reclamar que se libere a los sectores productivos de "tantas exigencias europeas en vigor". "Nuestra gente no tiene miedo a competir, lo que tiene es un hartazgo por normas ideológicas que le impiden trabajar en igualdad de condiciones", ha subrayado.

"Recuperar la autoestima"

Entre los retos de la Unión Europea, Feijóo también ha citado el reto demográfico y la necesidad de ofrecer a los jóvenes las condiciones necesarias para poder conformar una familia. "No me resigno a la precariedad vital ni a la crisis de la vivienda. [...] Tenemos que ofrecer reformas que garanticen la prosperidad de los jóvenes de hoy para que sobreviva la Europa del mañana", ha apuntado. Así, ha pedido "perder el miedo" a hablar del problema de la vivienda o del de la inmigración. "Como europeos y españoles debemos recuperar la autoestima colectiva, solo podremos triunfar si creemos en nosotros mismo", ha concluido.