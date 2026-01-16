La Generalitat abre una nueva convocatoria de ayudas para cursos de catalán y la amplía hasta los 1,5 millones de euros

La Generalitat considera un "éxito" la línea de ayudas creada el año pasado para que municipios de menos de 17.500 habitantes, Consells Comarcals y entidades pudieran organizar cursos gratuitos de nivel básico de catalán. Desde la conselleria de Política Lingüística han celebrado este viernes un acto para hacer balance de esta medida, que aseguran que ha permitido crear 350 cursos con 8.750 plazas repartidas por toda Catalunya.

Según el departamento, el recibimiento ha sido muy positivo, por lo que se ha decidido abrir una nueva convocatoria para el próximo curso (2026-2027), así como ampliar el presupuesto previsto. La línea creada en 2025 partió de un presupuesto inicial de 800.000 euros, pero se hicieron dos ampliaciones más hasta llegar a los 1,4 millones. Para este año, ya se ha previsto una dotación de partida de 1,5 millones, que podría aumentar en función de las necesidades. "El objetivo es llegar a todos los pueblos", ha afirmado el conseller Francesc Xavier Vila.

Durante el acto, Vila ha puesto en valor que estas ayudas han servido para mejorar la distribución por el territorio y para "desestacionalizar" la oferta, ya que no es necesario que los cursos empiecen solo en septiembre. Esto, según la coselleria, ha reducido de forma sustancial las listas de espera que tenía hace dos años el Consorci per a la Normalització Lingüística.

En el encuentro celebrado en el Palau Marc de Barcelona han participado representantes de ayuntamientos y entidades que se sumaron a la anterior subvención y que han hecho un balance positivo de los resultados obtenidos. Damià Grau, presidente de la Associació Cultural Soldevila, ha explicado que le ha sorprendido la cantidad de inscritos, con perfiles muy diversos, y también el "entusiasmo" generado.

Grau ha asegurado que gracias a estos cursos, ciudadanos de origen subsahariano que migraron hace poco tiempo y aún no habían aprendido el idioma, ahora ya celebran que pueden entender los carteles. También ha asegurado que no solo se han apuntado personas recién llegadas, sino que además lo han hecho personas con 25 años de residencia en Catalunya que no se habían atrevido a "lanzarse a hablar".

A esta primera línea de subvenciones para impartir cursos de nivel A1 y A2, los más bajos del marco europeo MCER, se han adherido 205 organismos, de los cuales 104 son ayuntamientos, 100 son entidades sociales, además del Consell Comarcal del Moianès. Los cursos se distribuyen por más de treinta comarcas, con una fuerte presencia en la demarcación de Barcelona y una concentración destacada en comarcas como la Anoia, el Berguedà, Osona o el Segrià.

Esta línea, convocada por primera vez entre junio y octubre de 2025 y que incluye todo el curso 2025-2026, se enmarca en el Plan de choque para la enseñanza del catalán a personas adultas aprobado por el Govern el pasado mes de marzo, en el marco del Pacte Nacional por la Llengua, con el objetivo de incrementar de manera inmediata la oferta de plazas para aprender catalán.