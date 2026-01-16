Compromís enfrenta nuevas incógnitas tras el adiós de Mas e Ibáñez y a solo un año de elecciones

Nuevo sobresalto en Compromís; en concreto, en uno de los tres partidos que conforman la coalición: Iniciativa PV. Sus hasta ahora líderes, Aitana Mas y Alberto Ibáñez, dejarán sus puestos como coportavoces en el próximo congreso de la formación ecosocialista que se celebrará a finales de marzo. Ambos han comunicado este jueves su decisión de no aspirar a revalidar esta responsabilidad, lo que abre un periodo de incertidumbre, quién sabe si con disputa interna, por quién pilotará a partir de ahora la marca fundada por Mónica Oltra y a su vez entrar en la cúpula de Compromís.

Rozando la medianoche del miércoles al jueves, la militancia de Iniciativa recibió sendas cartas de Ibáñez y Mas en las que exponían su decisión de no optar a la reelección y trasladaban algunos de sus motivos. "Se necesita una portavoz que pueda estar al 100 % y como por desgracia sé lo que es serlo y no poder ejercer pienso que es mejor hacer un paso al lado", expresa en la suya la exvicepresidenta de la Generalitat y hoy síndica adjunta en las Corts que justifica su decisión en que no puede "descuidar" el proceso oncológico que comenzó en la primavera de 2024 después de que le detectaran un cáncer de mama. Ibáñez, por su parte, asegura que ahora su objetivo es centrarse en su tarea como "diputado y portavoz en el Congreso".

Ambos fueron elegidos como coportavoces de Iniciativa en febrero de 2022 . En ese momento sustituyeron a la entonces vicepresidenta y consellera Mónica Oltra en una forma de evidenciar el relevo generacional dentro del partido ecosocialista de Compromís. Ese primer paso que les situó como referentes orgánicos de la coalición, por delante de otros cargos como Mireia Mollà, una decisión que se complementó cuatro meses después a nivel institucional con la "obligada" salida de Oltra del Ejecutivo autonómico tras la que Mas sería elegida vicepresidenta, solo un primer vaticinio de los siguientes cuatro años "intensos".

Esa decisión abrió una grieta en Iniciativa con un sector crítico que se ha ido saldando con dimisiones y salidas y hay voces que apuntan a movimientos dentro de esta corriente para intentar aglutinar una candidatura (puede ser de una, dos o tres personas) para plantar cara al 'oficialismo' en el congreso que se celebrará el 28 de marzo. Falta ver si eso se acaba traduciendo en una jornada de primarias con listas distintas o si los llamamientos al diálogo y a la unidad acaban logrando una transición ordenada con integración.

Aitana Mas y Alberto Ibáñez, durante el Consell Executiu de Iniciativa / Levante-EMV

Este cónclave se celebrará a poco más de un año de un nuevo ciclo electoral con no pocas minas por el camino. Especialmente en lo que respecta a la relación con Més, el antiguo Bloc, quienes este jueves evitaban reseñar cualquier tipo de afección en el global de Compromís por mucho que los nuevos líderes de Iniciativa vayan a estar también en la cúpula de la coalición. Con la pata nacionalista las crisis y amenazas de ruptura se han ido acumulando en los últimos dos años.

Tensiones internas

De hecho, que hoy en el Grupo Plurinacional Sumar solo esté Ibáñez como representante de Compromís es una de las muescas de esa tensión. En junio, Àgueda Micó abandonó esta confluencia y se unió al Grupo Mixto, lo que levantó numerosas ampollas entre ambas formaciones que han costado meses de curar. A esa situación se llegó con las cicatrices de dos años atrás por la elección de Enric Morera, de Més, como senador territorial, un cargo que Iniciativa defendía que les correspondía y que provocó la quiebra de las relaciones entre los dos partidos durante más de cien días.

Con esos mimbres, y a un año de las elecciones, Iniciativa tendrá que elaborar su propia cesta que, por otra parte, se ha de sumar a la confección que tiene en marcha Compromís. No en vano, los futuros coportavoces del partido lo serán también de la coalición que aún tiene por delante su propia reconfiguración interna con la federación de partidos negociada pero apartada, el siempre complejo debate de las alianzas preelectorales, con sus primarias, confección de listas y estrategias, y por el que Iniciativa siempre se ha mostrado favorable o el aterrizaje de un hipotético regreso de Oltra que supondría un chute de energía para el partido que ella fundó.