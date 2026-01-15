Sumar ve el choque con Sánchez como una oportunidad de diferenciarse: "Le salió el tiro por la culata"

El socio minoritario del Gobierno hace balance del último choque vivido en el seno de la coalición, después de que Pedro Sánchez anunciase bonificaciones para los propietarios que mantuvieran los precios de alquiler, llevando a que Sumar saliera en tromba contra la propuesta. Un enfrentamiento público que en la coalición de Yolanda Díaz confían en poder rentabilizar políticamente, al considerar que es un espaldarazo a su política de vivienda y una forma de marcar distancias frente a la senda adoptada por el PSOE, que tachan de ineficaz e inmovilista.

En el espacio de izquierdas son muchos quienes creen que Sumar tiene más que ganar en esta batalla que lo que puede perder. "Nos viene bien", coinciden varias voces. "Nos permite diferenciarnos", puntualiza una de ellas. El enfrentamiento entre el ala socialista y la propia Yolanda Díaz a cuenta de este asunto supone, creen, un "refuerzo" de sus posiciones propias frente al ala socialista, con quien han tenido serias dificultades a la hora de diferenciarse esta legislatura.

En Sumar recuerdan el decreto sobre vivienda que anunciaron en octubre, donde ya pedían la prórroga de los más de 600.000 contratos de alquiler a punto de vencer y cuya subida podría afectar a 1,6 millones de personas. "Hemos instalado una idea de que es necesario que no suban los precios de estos contratos de alquiler", resume un dirigente de la coalición. "Y gracias a que llevamos meses trabajando en ese marco, el contraste es más evidente con la propuesta del PSOE", advierte.

Este mismo lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno cargó duramente contra el PSOE por el anuncio de esta "propuesta unilateral", de la que le avisaron "cinco minutos antes" y con unas negociaciones en marcha, tal como avanzó EL PERIÓDICO, con una reunión prevista para este mismo martes para debatir medidas en materia de vivienda. "El PSOE bien no ha actuado", afeó la líder de Sumar en el Consejo de Ministros.

Este mismo miércoles, los cinco ministros de Sumar publicaban una tribuna en El País defendiendo su propia posición frente al ala socialista del Gobierno. El socio minoritario de coalición cree que esta escenificación de la unidad dentro de la coalición y del choque con el PSOE puede ayudarles a capitalizar el malestar de los inquilinos frente a las fuertes subidas de precio.

Sumar ve una oportunidad en esta coyuntura para crecerse, en contraste con otras polémicas más espinosas en las que tienen más dificultades a la hora de marcar su propio perfil. Es el caso de los acuerdos con las fuerzas independentistas, como los pactos con Junts o el acuerdo con ERC para el modelo de financiación autonómica, según admiten. "No podemos disputar todo lo que sea desinflamar y plurinacionalidad", apuntan.

Tampoco en la política exterior existe demasiado margen para marcar una posición excesivamente diferenciada al considerarse "políticas de Estado". Más allá de matizar sus posiciones respecto al PSOE en cuestiones internacionales, Sumar no ha llegado a romper con las políticas impulsadas por Moncloa. Ni siquiera con el envío de tropas a Ucrania mantuvieron un rechazo frontal, sino que lo condicionaron a un acuerdo de la ONU.

La vivienda se presenta como una de las piedras de toque del socio minoritario del Gobierno y ha sido el origen de los principales choques con el PSOE. La ley del suelo, que el Ministerio de Vivienda llevó dos veces al Congreso, no salió por el rechazo de Sumar; tampoco apoyaron el acuerdo con Junts para crear una ayuda por impagos para propietarios; y llegaron a pedir la salida de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, criticándola por su falta de políticas.

Además, creen que la batalla dentro del Gobierno está ganada, al considerar que el anuncio del presidente del Gobierno responde a "una medida del PP". En Moncloa aseguran que aprobarán el decreto en el Consejo de Ministros aunque sea sin el apoyo de Sumar, y pese al rechazo de la mayoría de investidura. Pero en Sumar creen que terminarán dando marcha atrás, o "recogiendo cable", como aseguró este miércoles el líder de IU, Antonio Maíllo, en declaraciones a medios de comunicación.

"Le salió el tiro por la culata, una cosa es que no salga porque la oposición te hace pinza y otra que ninguno de tus socios apoye la medida", consideran desde la coalición de izquierdas, donde apuntan a un "error de cálculo" de Moncloa o a una "torpeza" el hecho de anunciar la medida sin tener garantizado respaldo alguno.

"O retiran esa medida, no sale", resumen. Una posición firme que prevén mantener en este asunto, confiando en que refuerce su posición en el tablero y les permita afianzar sus posiciones en materia de vivienda, el principal caballo de batalla en el seno del Gobierno y fuente de una gran "frustración" en el socio minoritario de la coalición.