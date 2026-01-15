Junqueras se reúne con Foment para convencerle de las virtudes del nuevo modelo de financiación

Oriol Junqueras y el presidente de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, se han reunido este jueves para abordar el nuevo modelo de financiación que el líder de ERC cerró la semana pasada con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El republicano lleva ya días manteniendo contactos con entidades de la sociedad civil catalana para explicar las bondades que, según él, tiene la propuesta, pero la cita con esta patronal tenía especial interés porque el día del acuerdo lanzó varias críticas contra el pacto alcanzado. Estas críticas le valieron luego un encontronazo con el presidente de Salvador Illa.

En la reunión, Junqueras ha defendido ante el presidente de la patronal que el nuevo modelo de financiación aportará "más recursos para invertir, crecer y fortalecer la economía productiva de Catalunya", lo que no solo beneficiará a los ciudadanos, sino también a las empresas. Tanto fuentes republicanas como de Foment han coincidido en explicar que el encuentro se ha celebrado en un ambiente "cordial" donde las dos partes han intercambiado sus posiciones. Han sido dos horas que han servido para "valorar propuestas".

Una de las principales críticas que en su día lanzó Foment es que el acuerdo era "claramente insuficiente" porque no incluye que la Agència Tributària de Catalunya pase a recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar "todos los impuestos generados en Catalunya". Esta es una demanda que ERC también formula desde hace tiempo, pero que siempre ha tenido el 'no' de Hacienda. Los republicanos aún mantienen una negociación abierta con el Gobierno para tramitar una ley en el Congreso para que la Generalitat pueda empezar a recaudar el IRPF en 2028. Ahora "todos los esfuerzos" de ERC están centrados en esto.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en su reunión con ERC. / ERC

La reunión se ha celebrado en la sede de ERC en la calle de Calàbria de Barcelona. Antes de Foment, este jueves Junqueras también se ha reunido con Pimec; la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. A principios de semana también se vio con Unió de Pagesos, UGT, CCOO y representantes de las principales universidades catalanas.

El mensaje de Junqueras a todos sus interlocutores tiene un hilo conductor y es que, con el nuevo modelo, se podrán disponer de más recursos para impulsar las políticas públicas que beneficien a cada sector. En definitiva, dinero para mejorar las universidades; las condiciones de los trabajadores; las políticas agrarias y las industriales. Estas entidades no tienen voto en el Congreso, donde se votará si el sistema sale adelante de forma definitiva o no, pero puede ayudar a crear un clima favorable en Catalunya que contribuya a generar complicidades.

Firmas contra el modelo

Este jueves por la tarde, en la sede de ERC también ha habido movimiento por otro motivo. Cuatro representantes de la corriente crítica del partido Col·lectiu Primer d'Octubre han ido a presentar 174 firmas de militantes para exigir que el partido organice una consulta interna. Consideran que el pacto alcanzado entre Junqueras y el Gobierno "ni es singular, ni se aproxima al concierto económico prometido". Es por esto que exigen al partido que los militantes se pueden pronunciar si ERC debe mantener el apoyo actual a Salvador Illa o no. Ellos son partidarios de romper el vínculo.

Estas firmas no tienen validez jurídica, pero este colectivo crítico considera que sí tienen una fuerza simbólica para demostrar que hay militantes que no apoyan el acuerdo. Si los sectores críticos con Junqueras quieren impulsar una votación así tienen mecanismos para hacerlo. Deben presentar un 10% de firmas sobre el censo de militantes, es decir, unos 800 avales para conseguir convocar la votación.