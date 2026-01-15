Junqueras reúne a los militantes de ERC y defiende la “singularidad” de la nueva financiación

El líder de ERC, Oriol Junqueras, lleva días inmerso en una ronda de contactos con sindicatos, patronales y organizaciones de toda índole para defender las bondades que, a su juicio, tiene el nuevo modelo de financiación que selló con el Gobierno. De todo ello ha ido dejando un rastro en las redes sociales. La novedad es que, de forma más discreta y sin publicidad, también ha convocado a la militancia de su partido con el mismo objetivo: trasladar la importancia del acuerdo alcanzado y mitigar las dudas que puedan existir en los afiliados.

La cita, según ha podido saber EL PERIÓDICO, se celebró el miércoles por la tarde. Se hizo en un formato que ERC estrenó durante la pandemia y que ha ido manteniendo con los años. Se convoca a los militantes a través de un enlace y se celebra una reunión telemática en la que primero interviene la dirección y, luego, los afiliados pueden formular preguntas por escrito.

Según fuentes presentes, durante su intervención, Junqueras defendió la "singularidad" del modelo pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez. Su argumento es que con el nuevo sistema Catalunya tendrá garantizadas al menos dos particularidades, la aplicación del principio de ordinalidad y la gestión del 80% del IVA, y que aún aspira a conseguir una tercera: que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF que se paga en la comunidad. De hecho, explicó que ahora los "esfuerzos" de ERC se centran en lograr este IRPF.

En nombre de la dirección también intervino Lluís Salvadó, director general de ERC y uno de los negociadores con el Gobierno central, y la secretaria general, Elisenda Alamany. El primero hizo una explicación técnica del acuerdo, mientras que la segunda habló de las derivadas políticas. Según Alamany, el acuerdo responde a uno de los objetivos que se fijó ERC en el último congreso que es la conquista paulatina de "soberanía".

¿Cuál fue el ambiente del encuentro con 400 militantes? Aquí las percepciones varían según a quién se pregunte. Hay personas que vieron un encuentro positivo. "Ha ido muy bien", expone un militante. Hay otras que protestan porque las preguntas de los asistentes a la dirección eran por escrito y no las podía leer todo el mundo. "Falta transparencia", tercia otro. El denominador común es que se trató una cita sin demasiados sobresaltos.

¿Una consulta en el horizonte?

Desde el fin de semana pasado, una parte de los críticos que tiene el partido plantea la idea de celebrar una consulta para que los militantes se pronuncien sobre el acuerdo. Quien más claro lo ha hecho es la corriente interna Col·lectiu Primer d'Octubre, que este jueves tiene previsto acudir a la sede del partido en la calle Calàbria para presentar firmas a favor de esta propuesta y que llevan tiempo recopilando por internet. Son firmas que no tienen validez legal para forzar la votación, pero consideran que si la pueda tener simbólica.

También han sugerido esta consulta otras voces que tuvieron un papel destacado en el último congreso del partido de hace de un año. Por ejemplo, la exdiputada y exaspirante a secretaria general por la candidatura Nova Esquerra Nacional, Alba Camps, que el domingo pidió dar el "poder a las bases" para que decidan si les parece correcto el acuerdo alcanzado con el PSOE. Fuentes de este sector crítico esgrimen que, igual que la militancia avaló en su día la investidura de Salvador Illa a través de una consulta, ahora debe poder pronunciarse sobre la financiación. "Por lo que conocemos del acuerdo, queda muy lejos de lo que se pactó", lamentan.

Todas las voces consultadas coinciden en que el tema de la consulta no salió en el cónclave del miércoles. La dirección no está por la labor de convocarla por iniciativa propia, por lo que los críticos, si quieren hacerla, deberán forzarla a través de los estatutos del partido. Estos estatutos recogen que ERC puede celebrar referéndums o consultas no vinculantes a instancias de la ejecutiva, del consejo nacional o de un 10% de los militantes. La única vía factible para los críticos sería activar este 10 por ciento, por lo que tendrían que presentar unos 800 avales para conseguir convocar la votación.