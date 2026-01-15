ERC y Comuns exigirán más recursos para barrios y vivienda para apoyar los presupuestos

Encauzado ya el acuerdo de financiación, el Govern de Salvador Illa espera como agua de mayo presentar los presupuestos de 2026 y aprobarlos en el primer trimestre del año. Para que se cumpla ese calendario debería lograr un acuerdo con ERC y los Comuns que no se antoja precisamente fácil. Primero, porque los socios consideran que no se han cumplido aún otros pactos pendientes para sentarse negociar, pero también porque, una vez se sienten cara a cara, empezará un nuevo toma y daca para encajar los intereses del Executiu con más exigencias. Ni ERC ni los Comuns quieren revelar todas sus cartas, pero ya apuntan que entre sus demandas habrá más recursos para los barrios y para la vivienda accesible.

Con un Govern en minoría, la estrategia de los socios pasa siempre por tratar de llenar al máximo su bolsa de logros. ERC no quiere ser acusada de 'regalar' los presupuestos a Illa. Los Comuns, los pequeños de la triangular, buscan deshacerse de la etiqueta de 'muleta' del PSC, por lo que ambos tratarán de condicionar al máximo al Govern con una factura alta. A la consellera de Economia, Alícia Romero, le tocará de nuevo lidiar a dos bandas para lograr la cuadratura del círculo -y de los números-, puesto que hasta ahora no ha sido posible una negociación conjunta con las tres partes presentes.

De los socios del Govern, quien más ha concretado sus reclamaciones ha sido el partido de Jéssica Albiach, aunque no las pondrá encima de la mesa hasta que el ejecutivo catalán imponga la primera multa por incumplimiento de los topes de los alquileres. La limitación de la compra especulativa de vivienda es una de las peticiones centrales. Por un lado, tienen un grupo de trabajo con el Executiu en el que se está estudiando cómo abordarlo y que próximamente emitirá un primer informe. Por otro, los Comuns han registrado su propia proposición de ley en el Parlament para vehicularlo vía modificación de la ley de urbanismo.

Otra de las peticiones que ya han hecho públicas es que se duplique la dotación de la ley de barrios para que cada año se recuperen 40 zonas degradadas de Catalunya, y no solo 20, como en esta primera convocatoria. El plan del Govern contempla destinar 200 millones al año, aunque este importe se ha incrementado este ejercicio a 232, por lo que duplicar la dotación supondría prever 400 millones anuales. EL PERIÓDICO avanzó que el Executiu ya estudiaba antes de la petición de los Comuns un incremento de este calibre dentro de su estrategia.

El partido de Albiach, a diferencia de otros años, no tiene previsto reclamar ningún nuevo impuesto o subida fiscal

Fuentes del grupo aseguran que también van a centrar la negociación en más logros en materia de vivienda y en mejoras en el ámbito de la sanidad y la educación, aunque se reservan las concreciones para no perder fuerza negociadora. Lo que sí anticipan es que no tienen previsto reclamar ningún nuevo impuesto o subida fiscal aunque desde el Govern dejen la puerta abierta a ello, puesto que consideran que la Generalitat tiene ya poco margen competencial después de haber modificado el año pasado el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IRPF. En este ámbito, se dan por satisfechos con lo acordado ya y, especialmente, con el reciente pacto para incrementar la tasa turística a partir del mes de abril.

Las pistas de Junqueras

ERC ha sido mucho más parca a la hora de trasladar nítidamente sus condiciones. El motivo es que, por ahora, rechazan sentarse a negociar con el Govern hasta que no se desencalle la ley que tienen en el Congreso para que Catalunya recaude su IRPF. "Hasta que no haya IRPF no habrá negociación y, por lo tanto, condiciones", resumen desde el partido. Sin embargo, los republicanos han ido dejando un rastro de pistas sobre cuáles serán sus prioridades. Destacan la vivienda, el desarrollo de los municipios rurales, el transporte y los servicios públicos.

El president, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el viernes en la Generalitat. / Quique García / EFE

La propuesta más clara la lanzó Junqueras a principios de mes cuando, en una entrevista con EL PERIÓDICO, explicó que reclamarían una ley de barrios para municipios pequeños. Su argumento es que, con la ley actual, estos pueblos quedan fuera del reparto de fondos. Esta petición cumpliría con aquella premisa tan reivindicada por ERC de trabajar por la Catalunya "entera", es decir, la urbana pero también la rural.

Los republicanos han señalado otras carpetas como por ejemplo la de la vivienda y, más concretamente, la de la rehabilitación de edificios. Junqueras considera que el Govern centra todos sus esfuerzos en construir nuevos pisos cuando, a su juicio, debería diseñar también "planes de rehabilitación masiva". La explicación es que hay ciudades metropolitanas donde apenas hay suelo donde construir, por lo que con la rehabilitación se conseguirían poner en el mercado pisos ya construidos. Otras prioridades de ERC serán las infraestructuras ferroviarias, sobre todo ahora que se ha constituido la nueva operadora de matriz catalana que dirigirá el servicio; la educación; la universidad; la investigación, y la modernización del Canal d'Urgell.

En el ámbito educativo, una de las grandes demandas republicanas es la universalización completa de la educación de los 0 a los 3 años. El Govern de Pere Aragonès universalizó el I-2, pero quedaron pendientes los dos primeros cursos de esta etapa educativa, el I-1 y el I-0. ERC ya presionó a Illa para que incluyera esta medida en las negociaciones de los suplementos de crédito del año pasado, pero el Govern lo descartó porque dijo que, para un gasto de este calado, se necesitaban unos presupuestos nuevos.