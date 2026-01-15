Vista en la Audiencia Nacional
Sigue en directo la sesión de hoy del juicio a los Pujol con la declaración de más empresarios
Redacción
El juicio por el origen de la fortuna oculta de los Pujol en Andorra sigue centrándose en las comisiones que el primogénito cobró de distintas sociedades, con nuevas declaraciones de empresarios, entre ellos de la constructora Isolux. Este jueves declaran nuevos testigos relacionados con esta investigación.
En la sesión de ayer miércoles, varios empresarios vinculados a los pagos a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, cuestionaron las labores de intermediación en operaciones económicas por las que supuestamente cobró comisiones que la Fiscalía considera ilegales: "No encaja".
Directivos de distintas empresas vinculadas a las facturas giradas por las sociedades de Jordi Pujol "Junior" por trabajos de asesoramiento e intermediación declararon como testigos en el juicio, en el que la Fiscalía pide penas de hasta 29 años de cárcel por considerar que la familia del expresident amasó su fortuna con comisiones ilegales pagadas por empresarios, enmascaradas en pagos por trabajos de asesoramiento que nunca se llevaron a cabo.
Algunos de los empresarios apuntalaron la tesis de la Fiscalía al poner en duda que Jordi Pujol Ferrusola tuviera algún papel en las operaciones por las que cobró, pero su testimonio no ha sido unánime: otros corroboran su versión de que participó en sus negocios proponiéndoles oportunidades empresariales o inmobiliarias.
- El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- Josep Maria Vallès (Junts), alcalde de Sant Cugat: 'Habría que pedir 20 años de padrón para poder acceder a un piso de protección oficial
- David Bote (PSC), alcalde de Mataró: 'La puerta de acceso al derecho a la vivienda no puede ser cometer el delito de ocupar
- La Audiencia Nacional muestra su 'preocupación' porque la renuncia de numerosos abogados de oficio perjudique sus actividades
- Feijóo redobla su presencia en Catalunya para llegar a la Moncloa inspirado por las mayorías de Aznar y Rajoy
- Feijóo: 'Que no se equivoque Abascal: voy a Moncloa por respeto a la Presidencia y a España