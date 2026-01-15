Sigue en directo la sesión de hoy del juicio a los Pujol con la declaración de más empresarios

El juicio por el origen de la fortuna oculta de los Pujol en Andorra sigue centrándose en las comisiones que el primogénito cobró de distintas sociedades, con nuevas declaraciones de empresarios, entre ellos de la constructora Isolux. Este jueves declaran nuevos testigos relacionados con esta investigación.

En la sesión de ayer miércoles, varios empresarios vinculados a los pagos a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, cuestionaron las labores de intermediación en operaciones económicas por las que supuestamente cobró comisiones que la Fiscalía considera ilegales: "No encaja".

Martin Francisco Sicilia Pardos, de Técnicas Reunidas, durante su declaración como testigo ante el juicio a los Pujol. / EPC

Directivos de distintas empresas vinculadas a las facturas giradas por las sociedades de Jordi Pujol "Junior" por trabajos de asesoramiento e intermediación declararon como testigos en el juicio, en el que la Fiscalía pide penas de hasta 29 años de cárcel por considerar que la familia del expresident amasó su fortuna con comisiones ilegales pagadas por empresarios, enmascaradas en pagos por trabajos de asesoramiento que nunca se llevaron a cabo.

Algunos de los empresarios apuntalaron la tesis de la Fiscalía al poner en duda que Jordi Pujol Ferrusola tuviera algún papel en las operaciones por las que cobró, pero su testimonio no ha sido unánime: otros corroboran su versión de que participó en sus negocios proponiéndoles oportunidades empresariales o inmobiliarias.