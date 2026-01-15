Última hora de la falsa alarma en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines, en directo

La Guardia Civil ha declarado una amenaza en el aeropuerto de El Prat tras el aterrizaje de un avión de la compañía Turkish Airlines, aunque luego se ha confirmado que era una falsa alarma.

Aproximación y aterrizaje del avión de Turkish Airlines, en la web Flightradar24 / FLIGHTRADAR24

Germán González La Guardia Civil investiga la autoría de la falsa amenaza de bomba La Guardia Civil investiga la autoría de la falsa amenaza de bomba en el vuelo procedente de Turquía que aterrizó en Barcelona. Tras recibir el aviso se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria, procediéndose al estacionamiento de la aeronave en una zona de seguridad, al desalojo de sus ocupantes y a la inspección exhaustiva conforme a los procedimientos establecidos. "Tras finalizar las comprobaciones, la alerta del aeropuerto ya ha sido desactivada, con resultado negativo", según la guardia Civil que indaga la persona qué hizo la falsa alarma de bomba.

Germán González Durante la situación de crisis el tráfico aéreo no se ha visto afectado y el aeropuerto ha funcionado con normalidad, según Mossos

Germán González Tras constatar que la amenaza terrorista era falsa se ha desactivado la alerta en el aeropuerto. Se ha abierto una investigación para determinar el origen de la señal de alarma en el vuelo

Germán González "Cuestión técnica" La Guardia Civil ha registrado el aparato, sin encontrar nada, y ahora están revisando el equipaje y a los pasajeros, uno por uno, con escáneres, tal y como marca el protocolo. En el dispositivo también participan efectivos de Mossos, Policía Nacional, Bombers y protección Civil. El vuelo aterrizó sobre las 11 de la mañana y se llevó a una zona segura. Allí el pasaje y la tripulación descendieron por su propio pie. Fuentes policiales estiman que las comprobaciones pueden durar horas.

Germán González Falsa alarma Fuentes de la Guardia Civil confirman una falsa alarma. La Delegación del Gobierno, AENA y la Guardia Civil han llevado todo el caso en total coordinación.

Llevaba retraso El vuelo TK1853 ha despegado de Estambul a las 9:22 horas, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y ha aterrizado en El Prat a las 10:57, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a la hora prevista.

Sin afectación al resto de vuelos Tanto las fuerzas de seguridad como AENA han resaltado en sus canales oficiales que el aterrizaje de emergencia del avión procedente de Turquí no ha afectado al funcionamiento del aeropuerto de El Prat. El resto de vuelos no han registrado ninguna alteración que esté relacionada con ese incidente.

Bomberos Los Bomberos de la Generalitat han desplazado hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también ha enviado efectivos la policía local de El Prat de Llobregat. Según el registro de Flight Radar, la aeronave ha volado en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa catalana antes de proceder al aterrizaje.