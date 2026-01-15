Última hora de la falsa alarma en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines, en directo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la falsa alarma en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una "amenaza" a bordo

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una amenaza de seguridad

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una amenaza de seguridad

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una amenaza de seguridad / FOTO Y VÍDEO: FERRAN NADEU

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Barcelona
La Guardia Civil ha declarado una amenaza en el aeropuerto de El Prat tras el aterrizaje de un avión de la compañía Turkish Airlines, aunque luego se ha confirmado que era una falsa alarma.

Aproximación y aterrizaje del avión de Turkish Airlines, en la web Flightradar24

Aproximación y aterrizaje del avión de Turkish Airlines, en la web Flightradar24 / FLIGHTRADAR24

Sigue aquí el minuto a minuto de esta alerta en el aeropuerto de Barcelona.

