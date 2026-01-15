Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la alarma general en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines procedente de Estambul, en directo

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una "amenaza" a bordo

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una amenaza de seguridad

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una amenaza de seguridad

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una amenaza de seguridad / FOTO Y VÍDEO: FERRAN NADEU

La Guardia Civil ha declarado una amenaza en el aeropuerto de El Prat tras el aterrizaje de un avión de la compañía Turkish Airlines, según ha avanzado Catalunya Ràdio. Hasta el momento no hay más detalles sonbre la situación, que no ha trastocado el funcionamiento del aeródromo.

Aproximación y aterrizaje del avión de Turkish Airlines, en la web Flightradar24

Aproximación y aterrizaje del avión de Turkish Airlines, en la web Flightradar24 / FLIGHTRADAR24

Sigue aquí el minuto a minuto de esta alerta en el aeropuerto de Barcelona.

