Última hora de la alarma general en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por una amenaza en un avión de Turkish Airlines procedente de Estambul, en directo

La Guardia Civil ha declarado una amenaza en el aeropuerto de El Prat tras el aterrizaje de un avión de la compañía Turkish Airlines, según ha avanzado Catalunya Ràdio. Hasta el momento no hay más detalles sonbre la situación, que no ha trastocado el funcionamiento del aeródromo.

Aproximación y aterrizaje del avión de Turkish Airlines, en la web Flightradar24 / FLIGHTRADAR24

Sigue aquí el minuto a minuto de esta alerta en el aeropuerto de Barcelona.

Llevaba retraso El vuelo TK1853 ha despegado de Estambul a las 9:22 horas, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y ha aterrizado en El Prat a las 10:57, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a la hora prevista.

Sin afectación al resto de vuelos Tanto las fuerzas de seguridad como AENA han resaltado en sus canales oficiales que el aterrizaje de emergencia del avión procedente de Turquí no ha afectado al funcionamiento del aeropuerto de El Prat. El resto de vuelos no han registrado ninguna alteración que esté relacionada con ese incidente.

Bomberos Los Bomberos de la Generalitat han desplazado hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también ha enviado efectivos la policía local de El Prat de Llobregat. Según el registro de Flight Radar, la aeronave ha volado en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa catalana antes de proceder al aterrizaje.

Revisión de equipajes Una vez ha aterrizado el avión en El Prat, las fuerzas de seguridad han procedido al registro de los equipajes del pasaje.

Germán González Protocolo La Guardia Civil remarca que el avión ha tomado tierra en el aeropuerto de Barcelona "siguiendo los protocolos ordinarios cuando se produce una incidencia con una aeronave, se ha derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento". Varios agentes del Grupo Especial de Control de Explosivos están valorando la alarma y determinando el riesgo que supone la aeronave, que se ha desalojado sin incidentes. Varias fuentes apuntan a que se activó la alerta ante la sospecha de un artefacto explosivo en el interior del avión. Los Mossos d'Esquadra también están en el aeropuerto para dar apoyo y controlar el perímetro de la zona en la que está el avión, así como efectivos de bomberos. Protección Civil ha puesto en alerta el plan Aerocat.

Escoltado por cazas El avión ha sido escoltado por cazas desde que se activó la alarma hasta que aterrizó en Barcelona.

Los pasajeros, en zona segura El avión ha aterrizado en una zona de seguridad, apartada de las terminales. Los pasajeros del vuelo han podido desembarcar por su propio pie y se encuentran en "una zona segura", según ha explicado Protecció Civil, que ha activado el plan de emergencia Aerocat para realizar un seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto.

Mossos se suma al operativo con la Guardia Civil Mossos llama a informase por canales oficiales.

El aeropuerto funciona con normalidad El aeropuerto "está operando con total normalidad", señalan desde AENA.