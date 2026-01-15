Aitana Mas no continuará como portavoz de Iniciativa-Compromís

La exvicepresidenta de la Generalitat y diputada en las Cortes por Alicante, Aitana Mas, ha anunciado que no optará a la reelección como portavoz de Iniciativa-Compromís. Así lo ha explicado la crevillentina a través de una carta a la militancia en la que explica los motivos de la decisión que también ha tomado su compañero de filas en el liderazgo del partido, Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso.

Mas ha explicado que su proceso oncológico “no ha acabado” y que “en los próximos meses” afrontará “dos operaciones”, la primera de las cuales “no será sencilla y requerirá paciencia y rehabilitación”. “Necesito acabar este proceso lo mejor posible para poder estar preparada para el 2027, cuando todas las manos serán pocas si queremos un futuro de progreso en el País Valenciano”, ha dicho en referencia a las futuras elecciones.

A su vez, la diputada autonómica ha reconocido que “no es la decisión” que quiere tomar, “pero hay que ser responsable y saber leer el momento”. Según ella “en un año preelectoral como el que viene, año de negociaciones internas, de preparación de campañas electorales, etc., se necesita una portavoz que pueda estar al 100 %”, por lo que “es mejor dar un paso al lado y dejar espacio a alguien que le pueda dar a Iniciativa y a Compromís el tiempo y la dedicación que corresponden”.

Por otra parte, Alberto Ibáñez argumenta que “después del último año es importante” centrarse en su tarea “como diputado y portavoz en el Congreso”, y pide a sus compañeros “arrimar el hombro, trabajar, aparcar la queja sin renunciar a la crítica ante la antipolítica y el auge fascista”, en referencia al crecimiento electoral de Vox y de otros partidos de extrema derecha en Europa y en el mundo.

Momento del partido

Iniciativa es una de las patas que integran la coalición Compromís. El 28 de marzo celebrará su congreso en València y la renuncia de los dos líderes se produce en un contexto previo a este cónclave. Antes, a partir del 20 de enero, la formación celebrará sus congresos locales y desde inicios de febrero sus cónclaves comarcales.

El año pasado se contemplaba la federalización de Compromís, que actualmente es una coalición de partidos, para convertirse en una formación al uso con la integración de Més, Iniciativa y Los Verdes. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto tras la incapacidad de pactar cuestiones como el reparto de fondos económicos, las listas electorales o un protocolo para evitar casos de transfuguismo entre ambas formaciones.

En un inicio Joan Baldoví, síndic de Compromís y referente autonómico de la coalición, pronosticó que la federación podría estar culminada tras el verano del año pasado, hecho que finalmente no ocurrió.

Posibles relevos

Actualmente, fuentes de Iniciativa dicen aspirar a “recuperar el peso dentro del espacio de Compromís”. Respecto a los posibles relevos de Mas e Ibáñez, actualmente la formación cuenta con diversos cargos de relevancia.

El nombre que más suena es el de la portavoz en Elche, Esther Díez, una de las referentes municipales del partido junto al portavoz en Alicante, Rafa Mas. En ambas ciudades, Iniciativa tiene un peso más elevado que Més en el sí de Compromís, cosa que no ocurre en el conjunto de la Comunidad. Díez procede del entorno cercano a Pasqual Mollà, histórico del partido y apartado del control de Iniciativa en esta última etapa liderada por Más e Ibáñez.

Otros referentes del partido son los diputados autonómicos por Valencia, Carles Esteve y la exconsellera Isaura Navarro. A nivel municipal, más allá de la provincia de Alicante, destacan Glòria Tello (quien también está superando un proceso oncológico) y Giuseppe Grezzi, ediles en el Ayuntamiento de València, además de Pau Andrés, diputado provincial en Valencia y edil de San Antonio de Benagéber.