Yolanda Díaz denuncia que "el PSOE no actuó bien" con su "propuesta unilateral" de vivienda: "Teníamos una reunión ayer"

Yolanda Díaz afea al PSOE la propuesta "unilateral" en materia de vivienda después de que Pedro Sánchez anunciase el lunes una bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que mantuvieran los precios del alquiler. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno defendió que "el PSOE no ha actuado bien", y ha denunciado que esta misma semana tenían prevista una reunión, tal como avanzó EL PERIÓDICO.

En una entrevista en La hora de la 1, de TVE, Díaz ha criticado que "nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral el lunes". En este punto, afeó la actuación del ala socialista del Gobierno. "Imagínese si estoy negociando con los agentes sociales y cinco minutos antes actúo de este modo", reflexionó, antes de advertir que "es importante cuidar la coalición".

Preguntada sobre si el PSOE descuidaba la alianza de Gobierno, Díaz no lo negó y argumentó que "el PSOE, actuar bien no ha actuado", puesto que había una negociación en marcha y "teníamos una reunión ayer sobre esta materia". Unas conversaciones que se abrieron después de que los cinco ministros de Sumar presentaran en octubre un decreto que incluía la prórroga de todos los contratos firmados tras la pandemia y que tenían que renovarse en 2026.

La vicepresidenta segunda ha admitido no haber "hablado con Pedro Sánchez", pero ha admitido que sí ha habido contactos con el PSOE para trasladar el malestar. Así, ha insistido que "Sumar no va a apoyar esta medida", pero sí ha ratificado al existencia de un diálogo entre los socios de Gobierno: "Es una verdad tan cierta como que ayer íbamos a tener una reunión del decreto de Sumar sobre vivienda", advirtió, "el problema es que el lunes se ha demarcado con una posición unilateral".