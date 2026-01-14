La taberna de Pablo Iglesias en Madrid denuncia un ataque a pedradas al local y la agresión a uno de sus empleados

La Taberna Garibaldi, el local de hostelería del que es socio el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, ha denunciado que un individuo ha irrumpido este martes en el establecimiento portando una llave inglesa para causar daños en el recinto y agredir a uno de sus encargados.

A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Instagram, la Taberna Garibaldi ha relatado que el hombre ha sido reducido y detenido por la Policía, además de mostrar varias imágenes de una piedra lanzada y el escaparate roto del establecimiento, ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés.

"Hoy La Taberna Garibaldi ha sido atacada por un individuo nazi-sionista que ha irrumpido en el local armado con una llave inglesa, ha roto el escaparate y ha agredido físicamente al encargado. Finalmente, fue reducido y detenido por la Policía Nacional", han escrito en sus redes.

POR UNA PEGATINA CONTRA ISRAEL

También ha asegurado que el hombre justificó su ataque acusando a la taberna de Iglesias de cometer delitos de odio al lucir una pegatina (con la imagen de una bandera de Israel con el símbolo de prohibido) colocada en la fachada "donde se prohíbe la entrada a sionistas".

Iglesias, a través de las redes sociales, ha comentado que en el pasado los nazis "señalaban los locales judíos y reventaban los escaparates de sus tiendas". "Hoy los sionistas intentan hacer lo mismo con los espacios antifascistas. Apedrear la Taberna Garibaldi y pegar a un trabajador es el modus operandi de estos nuevos nazis", ha exclamado el confundador de Podemos.

También el exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha achacado en la red social 'X' el ataque a la Taberna Garibaldi a un "escuadradista sionazi". "Los asesinos de niños palestinos no toleran que nadie les haga frente en ningún lugar del mundo", ha remachado.