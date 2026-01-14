Reunión del Consell de la Catalunya Exterior
Illa se compromete a reforzar el aprendizaje del catalán y el sistema de voto en el extranjero
El president de la Generalitat llama a no sucumbir al "fatalismo" en un mundo en el que se impone el uso de la fuerza
El Govern incrementa en un 42% las ayudas para aprender catalán fuera de Catalunya
El Govern de Salvador Illa se ha propuesto que su acción esté "al lado" de los catalanes que residen en el extranjero. Así lo ha explicitado el president en la reunión del Consell de la Catalunya Exterior este miércoles, un órgano colegiado que representa a los ciudadanos que viven en otros países. Dos cuestiones principales tienen encima de la mesa en las que Illa promete implicarse: garantizar el aprendizaje del catalán de los hijos de esas familias y facilitar y mejorar el derecho a voto, un asunto que se arrastra desde hace años y que suele ser motivo de críticas en cada elección.
"Queremos apoyar a los catalanes que viven fuera de Catalunya, que son unos 400.000 repartidos por todo el mundo", ha proclamado el president ante los representantes del Consell. Del encuentro participa también el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y el Institut Ramon Llull para explicar el Pacte Nacional per la Llengua y las herramientas disponibles para reforzar el aprendizaje del catalán en el extranjero. En 2025, el Govern ya aumentó en un 42% las ayudas para este fin. Por otro lado, el Govern pretende explicar en qué trabaja en estos momentos para facilitar el voto exterior.
Reforzar Europa
Más allá de comprometerse con estas cuestiones y de escuchar las reclamaciones que le haga el órgano, Illa también ha lanzado un mensaje a los catalanes que viven en el extranjero para que no sucumban ante el "fatalismo" en un mundo en el que hay quien pretende, en alusión velada a Trump, que el uso de la fuerza "sea la norma de conducta" por encima del multilateralismo y de las normas acordadas.
Eso requiere, a juicio del president, reforzar el espacio compartido que representa Europa y que se sostiene en la generación de prosperidad en un marco de libertad con un estado del bienestar para generar cohesión. "Es el único camino posible", ha defendido. También redoblar la acción exterior de la Generalitat. Illa ha recordado que se está trabajando para estrechar lazos con los países europeos, pero también con Asia o Latinoamérica con la vista puesta en robustecer la acción exterior y abrir paso a la economía catalana.
