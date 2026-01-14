Catalunya subirá la tasa turística en abril y la duplicará en 2027: así quedan las tarifas

El PSC, ERC y los Comuns han puesto la directa para desencallar definitivamente la subida de la tasa turística, una norma que fue anunciada hace casi un año, pero que ha estado meses bloqueada por el desacuerdo que mantenían estos tres partidos. Este martes, socialistas, republicanos y Comuns han llegado a un pacto para presentar conjuntamente enmiendas al texto que se está tramitando en la comisión de economía del Parlament. La ley finalmente acordada duplicará la tasa turística en los próximos dos años. En Barcelona, esta subida entrará en vigor el mes abril. En el resto de Catalunya será progresiva: habrá una primera subida ese mismo mes y el resto se dejará para dentro de un año, en abril de 2027.

Por poner algunos ejemplos. En un hotel de cinco estrellas de Barcelona se paga actualmente una tarifa base de 3,5 euros por noche más un recargo municipal de 4 euros -en total, 7,5-. Ahora, con la nueva ley, la tarifa base subirá a los siete euros que con el recargo municipal actual serían 12. Además, el consistorio tendrá margen para subir hasta los 15 euros finales, pues se ha habilitado que la capital catalana pueda incluir un recargo de hasta ocho euros. En el resto de Catalunya las tarifas serán menores, pero también subirán. En abril de 2026 en un hotel de cinco estrellas se pagarán 4,5 euros por noche que, con recargo, podrían llegar a los 8,5. A partir de abril de 2027, serán seis por noche que con recargo podrá llegar a los 10.

LA TASA TURÍSTICA DE CATALUNYA Tabla con la tasa turística actual de Barcelona y el incremento previsto para 2026 y 2027.

Los cruceristas verán sensiblemente aumentada la tarifa que pagan actualmente, sobre todo los que hagan parada en Barcelona. Ahora, los que hacen estancias de menos de 12 horas pagan 8 euros -2 de tarifa base y 4 de recargo municipal-, mientras que a partir de abril podrían llegar a pagar 14 -6 euros de base más 8 de recargo-. Además, por primera vez, también se pagará tasa turística en los albergues juveniles de titularidad pública. Un euro en todas partes, tarifa que variará según los recargos de cada municipio.

Unificar el período de liquidación

Otra de las novedades es que se unificará todo en un solo periodo de liquidación en abril de cada año, una de las principales exigencias de los Comuns. Hasta ahora, la tasa turística se liquida de forma semestral: entre el 1 y el 20 de abril, en relación con las estancias realizadas del 1 de octubre al 31 de marzo, y entre el 1 y el 20 de octubre, respecto a las pernoctaciones comprendidas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

"Unificar el periodo facilita y mejora el cumplimiento", ha explicado la presidenta de los Comuns, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa en el Parlament, que también ha celebrado que se mantenga lo que pactado entre Comuns y PSC para dedicar el 25% de lo recaudado por parte de la Generalitat a la promoción de políticas de vivienda. Sin embargo, la líder de los morados también ha reconocido que su formación ha tenido que "ceder" para que la tasa se doblara en dos años y no en uno, que era su escenario deseado.

Autonomía para el recargo municipal

A grandes rasgos, la medida siempre había contado con el respaldo de los tres partidos, pero ERC rechazaba una subida homogénea en todo el territorio catalán. Los republicanos defendían que la tasa debía tener en cuenta las distintas realidades territoriales y reclamaban que, fuera de Barcelona, se pudieran aplicar tarifas diferentes en función del tipo de establecimiento turístico. Con el pacto alcanzado, se añade la posibilidad de cualquier ayuntamiento de imponer una tasa municipal -algo que solo ocurría con Barcelona-, con un máximo de 4 euros y siempre cuando no supere el impuesto de la Generalitat, una cuestión estipulada por "seguridad jurídica", según fuentes conocedoras de las negociaciones. El recargo municipal será potestad de cada ayuntamiento y su recaudación irá directamente a las arcas locales.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella. / ACN

Además, respondiendo a las demandas de los republicanos, se da autonomía a los consistorios para decidir en qué barrios quiere aplicar la tasa -si quiere hacerlo-, sobre qué tipología de establecimientos y qué periodo de liquidación, lo que permite desestacionalizar la tasa en función de lo que quiera cada ayuntamiento. Es decir, un consistorio puede decidir, por ejemplo, aplicar la tasa municipal solo a los hoteles de cinco estrellas entre el 1 de octubre y el 30 de marzo -primer periodo- en ciertos barrios, y, en cambio, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, aplicarlo a toda la tipología de establecimientos en todo su término municipal.

En cuanto al incremento de las tasas, sube más del doble la contribución a este gravamen por parte de los apartamentos turísticos, que pasarán de pagar en Barcelona de los 2,25 euros a los 4,50; y en el resto de Catalunya, de un euro a 2,50. El desbloqueo llega después de que, hace un mes, la Mesa acordara tramitar el proyecto de ley por la vía de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos habituales. Los tres partidos, que suman mayoría en el Parlament, esperan aprobar definitivamente la norma en febrero.