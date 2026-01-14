ERC se sacude la presión del Govern y mantiene que no negociará los presupuestos hasta "desencallar" el IRPF

La negociación de los presupuestos de Catalunya aún no ha empezado y ya corre el riesgo de quedar paralizada por el bucle infinito en el que han entrado el Govern y uno de sus socios, ERC. El conflicto nace porque los republicanos no quieren negociar las cuentas hasta tener la garantía de que el PSOE permitirá tramitar en el Congreso la ley para que Catalunya recaude su IRPF. Mientras tanto, el Govern considera que el PSOE ya ha cumplido con el acuerdo sobre la nueva financiación y presiona al partido de Junqueras para empezar a hablar de las cuentas públicas al margen del IRPF. Esta disparidad mantiene la situación bloqueada.

Todo empezó este martes cuando la portavoz del Ejecutivo catalán, la consellera Sílvia Paneque, sorprendió con unas palabras en las que exigía a los republicanos empezar a hablar ya de la cuestión presupuestaria sin más demora. Se entendió como un movimiento de presión para que los republicanos se sienten ya en la mesa. Este miércoles, el líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha sacudido la presión de encima y ha vuelto a insistir en que sin "desencallar" el tema del IRPF no irá a ninguna parte.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en una reunión del grupo parlamentario de ERC en Sitges (Barcelona). Preguntado por las palabras de Paneque, Junqueras ha dicho que él apreciaba mucho "el sentido del humor" de la gente, pero ha recordado que su partido ha dicho en "infinidad de ocasiones" que, si no tiene la garantía de que su ley del IRPF empezará a caminar en el Congreso, no negociará presupuestos. Ni los de la Generalitat, ni los del Estado.

Nadie quiere tanto unos presupuestos como ERC Oriol Junqueras — Presidente de ERC

¿Hasta que punto se ha tensionado la situación entre el Govern y los republicanos? Por ahora, las señales que envían las dos partes es que se trata de dardos controlados, pero lo cierto es que nadie da su brazo a torcer: el PSOE sigue vetando la ley de ERC en el Congreso, y ERC sigue rechazando negociar las cuentas en Catalunya. Junqueras ha lanzado un mensaje final conciliador asegurando que "nadie quiere tanto unos presupuestos como ERC". "Nadie", ha recalcado. Eso sí, o IRPF, o nada. "Si el partido socialista los quiere tanto como nosotros, está obligado a cumplir con sus compromisos", ha zanjado.

¿Qué pasa con la ley?

La ley que en su día presentó ERC en el Congreso para que Catalunya pueda recaudar íntegramente su IRPF es de difícil digestión para el PSOE, ya que supone una cesión de soberanía fiscal importante. Sin embargo, los republicanos lo reclaman porque es un compromiso que el propio PSC asumió en Catalunya cuando pactó con ERC la investidura de Illa. Además, ERC no está exigiendo que se apruebe la ley a cambio de negociar presupuestos, sino que le vale con que el PSOE asuma el compromiso de votar a favor de que empiece su recorrido parlamentario.

Imagen de la jornada de trabajo del grupo de ERC en Sitges con Junqueras al frente. / Marc Corominas / EFE

Sea como sea, la situación sigue bloqueada y el tiempo corre. El Govern, como publicó EL PERIÓDICO, quiere presentar las cuentas en el último Consell Executiu de enero, el día 27, pero cada vez tiene menos margen. A no ser que al final acabe presentando el borrador de presupuestos sin haber negociado los números con ERC. Si esto ocurriera, significaría que el conflicto entras las dos partes ha escalado.

La reunión del grupo en Sitges también ha servido para apuntar las prioridades parlamentarias de ERC de cara al nuevo año. La portavoz parlamentaria, Ester Capella, ha explicado que seguirán siendo el acceso a la vivienda, la educación, el transporte y "poner a 0 el contador de la represión". Se refería a que Junqueras sigue estando inhabilitado porque el Supremo no le aplica la ley de amnistía.