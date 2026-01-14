Junqueras: "Es un honor que el PP cargue contra mí por defender a Catalunya"

Oriol Junqueras lleva días escuchando críticas del PP, que ha puesto el grito en el cielo por el papel protagonista que ha tenido ERC en la negociación del nuevo modelo de financiación que el Gobierno propone para Catalunya y para el resto de comunidades de régimen común. Este miércoles, el líder republicano ha intentado utilizar los reproches populares a su favor: "Es un honor que el PP cargue contra mí por el hecho de defender a Catalunya y al conjunto de la sociedad catalana. (...) Lo seguiré haciendo con independencia de si le parece bien al PP o no".

Lo ha dicho desde Sitges (Barcelona), donde ERC ha celebrado una reunión del grupo en el Parlament para abordar, precisamente, el acuerdo de financiación. En un momento en el que hay un debate encendido sobre si es un buen o un mal acuerdo para Catalunya, las críticas del PP le vienen bien a ERC, ya que le permiten argumentar que si los populares protestan es que no puede ser tan malo. Al revés. Hay muchos partidos en Catalunya, no solo ERC, que consideran que, si el PP levanta voz, es que Catalunya sale ganando.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de empezar la reunión, Junqueras ha sostenido que es un acuerdo "muy bueno" hasta para las comunidades del PP, ya que tendrá más recursos para "los hospitales y las escuelas en las comunidades que gobierna". "Lo mejor que les podría pasar a los votantes del PP es que se apliquen los acuerdos que hace ERC, no lo dels PP", ha concluido. Más allá de que ERC imprima más o menos ironía en sus comentarios, los republicanos aseguran que el modelo es "más justo" porque "aporta más recursos a todo el mundo sin excepción".

Junqueras se ha pronunciado así el día en el que en Madrid hay una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde el Gobierno presentará el nuevo modelo a las comunidades, unas comunidades en su mayoría lideradas por el PP. Se da por descontado que los populares cargaran con contundencia sobre la propuesta del Ejecutivo central, como ya han venido haciendo hasta ahora. El líder de ERC ha considerado que los reproches del PP son infundados, entre otras cosas, porque es un partido que gobernó España durante años con el sistema de financiación caducado y no lo cambió.

Portavoz del nuevo modelo

Las críticas del PP contra Junqueras también han arreciado porque no solo ha negociado el modelo de tú a tú con el Gobierno, sino porque se ha visto directamente con el presidente Sánchez en tres ocasiones, una de ellas públicamente, y dos más de forma discreta. Junqueras ha evitado entrar en detalles, pero ha defendido que su responsabilidad es "hablar con todo el mundo". También se ha mostrado abierto a verse con todos los partidos que en su día invistieron a Sánchez y que ahora no ven clara la propuesta de financiación. Uno de ellos es Junts.

Con en el transcurso de los días, Junqueras se han convertido en uno de los principales defensores de la propuesta con el argumento de que no solo beneficia a Catalunya, sino también al resto de comunidades. Eso es porque sabe que, sin el apoyo del Congreso, no se hará realidad y este apoyo aún no está garantizado ahora mismo. "Somos conscientes de la enorme dificultad de aprobarlo en el Congreso porque exige una mayoría muy amplia y muy variada", ha admitido.