Llorca se alinea con los expertos ante la nueva financiación y exige a Montero el fondo de nivelación y más quita de deuda

Tras unos días de cierta indefinición ante la escueta propuesta presentada por el Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica y que supondría casi 3.700 millones más para la C. Valenciana, el Consell fijó este martes las condiciones para dar apoyo al planteamiento de María Jesús Montero: que se incorpore también un fondo de nivelación que palíe esa falta de recursos hasta la entrada en vigor del nuevo modelo (prevista para 2027) y que se amplíe la quita de la deuda.

Dos peticiones verbalizadas este martes por el president, Juanfran Pérez Llorca, a las puertas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este miércoles en Madrid y con las que se alinea con el criterio de los expertos en la materia que asesoran a la Generalitat, que tras reunirse con los grupos políticos en las Corts coincidieron en las mismas reclamaciones al Gobierno, señalando además que tanto la compensación temporal como la condonación del pasivo deben implementarse de manera "simultánea" a la reforma del modelo.

Llorca vinculó la posición de su Consell al acuerdo interno que dice haber tejido con agentes sociales y fuerzas políticas, aunque en este último caso hay posiciones enfrentadas, sobre todo entre PP y PSPV. "Soy un presidente que apela por el consenso y aquí lo ha habido entre sindicatos, patronal y partidos políticos para exigir siempre un modelo bueno para la C. Valenciana, para exigir la condonación de la deuda, que son más de 40.000 millones a consecuencia de no estar bien financiados y un fondo de nivelación transitorio", recalcó.

"No seré yo el que rompa el consenso que tanto ha costado", dijo en alusión velada al PSPV, cuyo giro sobre el fondo de nivelación, una herramienta pensada para compensar el déficit de ingresos del sistema hacia autonomías como la valenciana, hace algo más de un año impidió renovar esos acuerdos a nivel político y social dentro de la plataforma 'Per un Finançament Just'.

Juanfran Perez Llorca - visita la diputacion de Alicante como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana - mesa del agua - salon de plenos - Alicante / Jose Navarro

Pérez Llorca insistió en el marco que ya había anticipado este lunes: “Lo dije ayer y lo vuelvo a decir, la intención del Gobierno con esta propuesta no es arreglar el problema de la financiación en España, pretende dividir a los españoles y polarizar”. Frente a eso, reclamó un sistema de financiación "justo para todos los españoles, para todas las comunidades” y cuestionó el diseño del plan. “Se plantea un plan en el que hay autonomías perjudicadas y un trato de favor a otras”, ha avisado, al considerar que ese desequilibrio compromete “la justicia que tiene que haber en el reparto de fondos entre todas las comunidades”.

El president centró la crítica en el método previo de negociación y en el papel del PP. “Lo lógico sería llamar a los presidentes autonómicos, no al secretario general o presidente de un partido independentista”, reprochó. Con ese escenario, añadió que “es muy difícil apoyar ese sistema de financiación” porque “de modo global no es bueno y en el caso concreto de la Comunidad Valenciana tampoco”.

Converger con la media

Los expertos y Llorca coinciden con esas condiciones adicionales, pero no tanto en ese diagnóstico del president sobre la propuesta de Montero. A diferencia del popular, el comité de sabios que asesora a la Generalitat destacó a través de Francisco Pérez, director de investigaciones del Ivie, varios aspectos positivos de la propuesta, especialmente el hecho de que acercará "significativamente" a la C. Valenciana a la media estatal en ingresos del sistema.

Entre los pros, Pérez remarcó también que supone el reconocimiento a la infrafinanciación valenciana, plasma una "voluntad de que las diferencias se reduzcan sustancialmente" y supone un "refuerzo a la descentralización tributaria". Aunque no quiso concretar por la falta de datos del ministerio, el experto auguró que la C. Valenciana saldrá mejor parada que ahora en el reparto por habitante, ya que el incremento de recursos es del 10 % y la autonomía "captaría el 17 %" de ese incremento, una proporción por encima de su peso poblacional. De ahí esa "significativa aproximación" que vaticina el director el Ivie.

En la parte negativa, además de la ausencia del fondo de nivelación y de la quita de la deuda que reclaman incorporar junto a la reforma, los expertos lamentaron la falta de "transparencia" del ministerio de Montero que les impide proyectar el impacto del nuevo modelo con concreción.

La reunión del CPFF arrancará a las 10.30 horas de este martes en la sede de Hacienda en Madrid. El cónclave abordará en el último punto la propuesta de reforma, pero no será votada por los territorios. Según el orden del día, el ministerio aportará "información relativa a las bases" de la reforma del modelo.