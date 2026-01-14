Kenneth Martínez (PSC), alcalde de El Vendrell: ""El Govern no se puede olvidar de dónde vive más gente, hay que evitar que se tensionen los servicios"

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca' con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

Kenneth Martínez (Barcelona, 1975) es alcalde de El Vendrell desde 2019. En esta entrevista con EL PERIÓDICO explica cómo la vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza en un municipio que cada año suma población y qué fórmula ha aplicado para reducir las ocupaciones conflictivas y la multirreincidencia. También exige a la Generalitat un corrector demográfico para poder dimensionar los servicios públicos en la localidad.

¿Cuál es el principal problema que tiene El Vendrell?

El que tiene todo el país: la vivienda. Desde la pandemia tenemos un crecimiento demográfico acelerado, sobre todo en la zona marítima. Hay un efecto Barcelona, que hace de ventilador y expulsa población. También somos una zona turística, o sea que todo se suma y falta vivienda y suben precios. Después de más de 10 años sin prácticamente obra nueva llevamos un retraso que no será fácil de compensar.

En febrero hizo un llamamiento a grandes tenedores y entidades bancarias para que cedieran más de 1.000 pisos vacíos al municipio para alquiler social. ¿Qué efecto ha tenido esta petición?

La Generalitat ha logrado un acuerdo con uno de los principales, que es la Sareb, así que vamos por el buen camino. Se está poniendo también a acabar urbanizaciones pendientes. Pero, insisto, llevamos muchos años de retraso y la demanda es muy exigente. Por lo tanto, sufriremos unos años porque los precios están bastante enloquecidos.

¿Cuántos años de "sufrimiento" por la vivienda calcula en El Vendrell?

Depende. Los pisos de la Sareb, que están vacíos, sí que se ponen prácticamente todos a disposición a medida que nos los ceden. Pero no son suficientes para compensar una demanda tan alta. Por lo tanto, necesitaremos dos o tres años como mínimo, que es lo que tardan las construcciones. La tramitación urbanística no es rápida ni fácil, este es otro de los temas que también tenemos que plantearnos porque es agotador para la propia administración, para los promotores y más para quien está esperando tener pisos disponibles.

Kenneth Martínez, alcalde de El Vendrell, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / JORDI OTIX

Hace dos años pusieron en marcha una oficina antiocupaciones. ¿Ha dejado de ser un problema?

Tenemos ocupaciones, pero hemos dejado de tener, excepto alguna muy puntual, ocupaciones delictivas y problemáticas. Es decir, ahora mismo no tenemos un foco que nos genere una tensión con los vecinos como las que tuvimos hace algunos años. Eso sí, las ocupaciones por falta de vivienda continúan, pero como mínimo eliminamos el mal ambiente y los problemas de convivencia, que era lo más grave.

Este 2025 han sido el municipio del Estado donde más se ha reducido la multirreincidencia. ¿Qué receta ha aplicado?

El modelo de seguridad de El Vendrell es de la colaboración con todas las policías. Después están los planes Kanpai o Grèvol, que hacemos en colaboración con los Mossos d'Esquadra. Pero también hacemos actuaciones con la Guardia Civil, por el tema del top manta, o con la Policía Nacional. También, evidentemente, reforzamos la policía local. Tenemos un centenar de agentes, es un cuerpo importante, e intentamos que esté bien dotado y equipado. Hemos creado unidades específicas para reforzar especializaciones, como la oficina antiocupación o la unidad canina. También estamos a punto de extender una red de videovigilancia en 45 puntos. La prevención, la intervención y la investigación nos ayuda a tener estos buenos resultados.

Sobre las cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial: ¿Ha habido algún tipo de reticencia por parte de los vecinos por cuestiones de privacidad?

Al revés. Si ponemos 45 puntos, nos piden 55. No ha tenido rechazo, no.

¿Cómo se trabaja desde el ayuntamiento para que, en un contexto de crecimiento de la extrema derecha, no se asocie inmigración y delincuencia?

De delincuentes, por desgracia, los hay de aquí, de allá y de más allá. Por lo tanto, sobre el delincuente debe ponerse todo el peso y el rechazo de la sociedad. Solo el 27% de la población es nacida aquí, el resto somos o de Barcelona o del resto de España o de otros países. El Vendrell es un ejemplo de convivencia. Las generalizaciones, además de manipuladas y con mala intención, la única cosa que hacen es atacar la convivencia. El delincuente es una persona con nombre y apellidos, pero es él, no su país de origen ni su color de piel o religión.

¿Le preocupa que estén cuajando discursos de este tipo?

Sí, me preocupan los discursos que obvian la realidad. ¿De dónde vienen nuestros padres y abuelos? Olvidamos muy rápido. Nuestros abuelos quizás no vinieron con una patera, pero vinieron en unos trenes que eran prácticamente pateras y vivieron en barrios que no tenían ni calles ni asfalto ni alcantarillado ni agua potable. Tengamos memoria. Cuando la gente se va de su casa es porque hay una necesidad y no tiene más remedio.

El alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / JORDI OTIX

El Vendrell ha duplicado su población en los últimos 25 años. ¿Están tensionados los servicios de la ciudad?

La llegada que tenemos es, básicamente, de la población de Barcelona. Lo que le decimos a la Generalitat es que territorios como el nuestro deben tener una atención especial, igual que la tienen otros con problemas de envejecimiento o de despoblación. Lo que no puede ser es que nos olvidemos justamente de dónde vive más gente, necesitamos un coeficiente de corrector demográfico. Todos los servicios, sean médicos o mossos, se rigen por una ratio de población. Es un criterio que puede funcionar donde haya una movilidad menor. Pero en nuestro municipio, y hablo de los residentes, ya no del verano con los turistas, necesitamos tener un cojín porque cuando acabe el año ya necesitaremos más mossos. Eso es lo que reclamamos y la Generalitat aún nos trata a todos con el mismo corte y siempre vamos tarde respecto a la necesidad. El Idescat lo dice, que siempre estamos en franja alta de crecimiento. Por lo tanto, que se haga este cálculo, por favor. Porque, si no, entonces es cuando se tensionan los servicios.

¿Ha sido el Govern de Illa receptivo ante esta petición?

Estamos mejorando bastante. Un ejemplo es que pronto pondremos la primera piedra del nuevo hospital de El Vendrell, que fue una lucha casi superando los límites de la cortesía política porque no nos hacían ni caso. Además, dejando de lado los turistas, tenemos una característica, y es que hay muchas personas que, por la proximidad de Barcelona, no se empadronan pero viven aquí. Pondré un dato real: tenemos empadronados 41.000 habitantes, pero según el consumo de agua de los contadores domésticos de la Agència Catalana de l'Aigua somos 54.000 habitantes. Hay 13.000 personas no cuantificadas para los servicios pero que hace uso de ellos, por eso tenemos que tenerlos bien dimensionados, es nuestra exigencia y nuestra lucha.

¿Entiende que haya alcaldes que se muestren reticentes a empadronar ciudadanos que no tienen una situación regular con el argumento de que se tensionan los servicios públicos?

Hay que cumplir la ley, y la ley es muy clara. El padrón no da ningún derecho, es para identificar cuántos somos. El problema no es empadronar si una persona tiene un piso, un alquiler, el problema es cuando no hay ni domicilio y están en situación de vulnerabilidad extrema. Eso es lo que hay que evitar, tenemos que poder garantizar que todos tengan un mínimo para poder vivir con dignidad.

¿Optará a un tercer mandato en las elecciones municipales de 2027?

Lo que tengo decidido es que tenemos que acabar los proyectos que estamos ejecutando. Después ya tomaré la decisión definitiva.

¿Es partidario de los cordones sanitarios a la extrema derecha?

En un país democrático toda opción política es válida. Tenemos que ganar con argumentos y con el trabajo bien hecho. La extrema derecha no aporta ninguna solución. Gritan, acusan y generan mal ambiente.

¿Le conviene a los alcaldes socialistas que las elecciones generales sean antes de las municipales?

Los alcaldes vamos a las elecciones con nuestro trabajo hecho, pero también orgullosos del trabajo que se ha hecho en España y que hace Salvador Illa.