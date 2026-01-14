Junts asegura que "batallará hasta el último momento" por un concierto económico para Catalunya

"El modelo es el concierto económico y ya está". Con esta contundencia se ha expresado este miércoles la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, al ser preguntada por la posición del partido respecto al acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno sobre la nueva financiación. Sin embargo, la dirigente posconvergente no ha cerrado del todo la puerta a entrar a la negociación durante el trámite parlamentario cuando la cuestión llegue en el Congreso. Sales ha recordado que su formación ha decidido presentar "una enmienda a la totalidad con texto alternativo" para poder "batallar hasta el último momento para que haya un concierto económico".

El hecho de haber optado por esta vía -la enmienda con texto alternativo- es relevante, porque permitirá que el texto siga su tramitación, a diferencia del escenario que hubiera provocado una enmienda de devolución. Pero a pesar de no descolgarse del todo de la cuestión, Sales ha sido muy crítica con el pacto actual. La líder en el Parlament ha asegurado que no da a Catalunya "ni la llave de la caja" ni la "singularidad" que se había prometido, y ha lamentado que el nuevo cálculo, que da 4.700 millones más para Catalunya, no tenga en cuenta el coste de la vida -más elevado que en otras comunidades- ni garantice la ordinalidad.

Además, ya ha avanzado que su partido pedirá la comparecencia del president Salvador Illa ante el Parlament para que dé explicaciones sobre el acuerdo. "La factura del tripartito es altísima, compromete el presente e hipoteca el futuro", ha sentenciado Sales, que también se ha mostrado muy crítica con el resultado de la negociación para el traspaso de Rodalies, la misma semana que se ha constituido la empresa mixta Estado-Generalitat. "Ante la financiación de la resignación, nosotros mantenemos la posición", ha afirmado Sales durante las jornadas de dos días celebradas por la formación en Tarragona, coincidiendo con la reanudación del curso político tras las vacaciones de Navidad.

En este sentido, la posconvergente ha recordado la negociación para la ley de amnistía y ha defendido que su posición dio "frutos". Así ha respondido también ante las preguntas sobre las opiniones expresadas por exdirigentes del espacio como el expresident Artur Mas o el exconseller Jaume Giró. "Respetamos las opiniones de todo el mundo, tenemos un posicionamiento claro. Hay quien dice que el concierto es imposible, mantener la posición da frutos", ha rematado. Unas horas antes de la rueda de prensa de Sales, Mas había instado a Junts a sumarse a una negociación "de país" para mejorar el modelo actual.

Las jornadas parlamentarias que finalizan este miércoles son las primeras que se celebran con la cúpula renovada. A finales de noviembre, Sales asumió la presidencia relevando a Albert Batet, mientras que Salvador Vergés se quedó con la portavocía, fruto de la estrategia de la dirección de abrir paso a nuevos liderazgos. El contexto político, tras el anuncio sobre el nuevo modelo de financiación, ha puesto más el foco en el encuentro. Sin embargo, los posconvergentes ya habían celebrado otras jornadas parlamentarias esta legislatura. En más de una ocasión los 35 diputados posconvergentes se han citado en Waterloo para que pudiera asistir de forma presencial el expresident Carles Puigdemont -la última fue en septiembre-, pero también se han desplazado hasta Cardona.