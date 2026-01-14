Feijóo pide respetar la investigación sobre Julio Iglesias "si es que hay algo"

Alberto Núñez Feijóo se pronunció este miércoles por primera vez sobre la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias tras la denuncia presentada por dos antiguas empleadas del cantante, que según adelantó elDiario.es fueron agredidas sexualmente y vejadas por el artista en una de sus residencias en República Dominicana. En una entrevista en Telecinco, el presidente del Partido Popular (PP) afirmó estar "como la mayoría de los españoles, muy, muy, muy sorprendido", remarcó. El líder de la oposición pidió "dejar de especular y centrarnos en esa investigación, para saber realmente qué es lo que hay, de verdad".

"Entre ese sentimiento de sorpresa, pero el sentimiento también de responsabilidad para que se investigue lo que hay de verdad, creo que es mi posición, desde el primer instante. Yo no le oculto mi absoluta sorpresa, ahora bien: es necesario que esa investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo. Necesitamos conocer qué es lo que hay. Porque las denuncias son muy graves, y porque conviene saber si eso es verdad", concluyó.

Noticia en elaboración.