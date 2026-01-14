Catalunya reclama al PP que no fomente el "anticatalanismo” y debata con responsabilidad sobre la financiación

La consellera de Economia de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, es este miércoles una de las principales protagonistas del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Será la dirigente territorial que con más ahínco defenderá el nuevo modelo de financiación que expondrá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y lo hará levantando tres banderas: que se trata de una fórmula "más justa", equitativa y transparente de reparto, que la solidaridad queda garantizada y que ninguna autonomía pierde. Sin embargo, consciente de que delante va a tener un muro hostil conformado por la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, ha pedido a los populares que dejen de fomentar el "anticatalanismo" y que debatan sobre el modelo "con responsabilidad" y de forma "serena y racional" en base a los datos.

Y es que la mayoría de barones del PP han rechazado sin ambages la financiación acordada por la Generalitat y ERC con el Gobierno tachándola de "insolidaria" y reprochando que se haya abordado de forma bilateral una cuestión que afecta a todos los territorios. Romero acude a la cita del Consejo para rebatir toda y cada una de esas críticas. Para defender que el actual modelo vigente es más desigual que el que se propone ha puesto de ejemplo que en estos momentos en Extremadura se recibe "1.000 euros más por habitante" que en Murcia. La distancia de la comunidad que más recibe respecto la que menos, ha recordado, es de 1.500 euros por habitante cuando lo que se plantea ahora supondrá reducirla a 500.

"Gana todo el mundo"

La consellera ha recordado que la actual financiación lleva 14 años caducada y que ni tan siquiera cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta se reformó, por lo que ha celebrado que se haya alcanzado un acuerdo que, además, introduce 21.000 millones de euros adicionales al sistema que mejora en casi 4.700 millones de euros los recursos para Catalunya después de años de "infrafinanciación", pero que también supone más dinero para el resto de autonomías. De hecho, ha subrayado que el 70% de ese montante que introduce el Estado en el sistema se lo llevan comunidades gobernadas por el PP. "Gana todo el mundo porque el Gobierno se ha comprometido a que nadie pierda", ha sostenido.

Lejos de arrugarse ante esa mayoría abrumadora de comunidades del PP, Romero ha pedido que el debate en el Consejo sea "constructivo y propositivo" y ha emplazado a los populares a argumentar "cómo va a renunciar" a un sistema que aportará más recursos para los servicios públicos de sus propios territorios.