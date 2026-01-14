Mas insta a Junts a entrar en la negociación sobre la financiación para mejorar el pacto de ERC

Artur Mas dejó la presidencia de la Generalitat hace diez años, pero nunca ha abandonado del todo la política. Por ello, coincidiendo con los diez años del 'paso al lado', el expresident ha pronunciado una conferencia en el Hotel Palace, en el marco del Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Desde allí, Mas se ha pronunciado por primera vez sobre el nuevo modelo de financiación que ERC ha pactado con el Gobierno. El posconvergente ha reconocido que el acuerdo introduce "mejoras", pero ha lamentado que no se trate de "un nuevo modelo" como se prometió, cree que es el mismo "evolucionado", y ha reclamado seguir negociando para ir más allá.

"No está cerrado, no es el punto final", ha insistido en más de una ocasión, reclamando así de forma indirecta a Junts, cuya plana mayor estaba presente en la conferencia, que entrara en el "juego". Mas ha pedido introducir en el nuevo cálculo el "coste de la vida" -más alto en Catalunya que en otras comunidades- y también "blindar el principio de ordinalidad". "Si había la oportunidad de cambiar de modelo, ¿por qué agotamos todas las posibilidades? ¿No merece la pena intentarlo?", ha sostenido.

En negociaciones sobre financiación, Mas habla con conocimiento de causa: fue él quien en 2012 acudió a la Moncloa en busca de un pacto fiscal. El 'no' rotundo del entonces presidente Mariano Rajoy plantó la semilla del 'procés', y el resto de la historia es conocido. Preguntado por si mereció la pena, el expresident ha afirmado que 'sí' en términos de "derecho a la autodeterminación", pero no si se tiene en cuenta el resultado final. "No lo hemos conseguido, es una evidencia", ha sentenciado, al tiempo que ha pedido a todos aquellos que quieren seguir luchando por la independencia aceptar la "realidad".

En este punto, Mas ha afirmado que no se dan las "condiciones" para reemprender el 'procés', por lo que ha reclamado "adaptarse", pero también "prepararse". "No es un 'game over' (fin del juego). No hemos ganado, pero nos tenemos que preparar por si se dan nuevas situaciones", ha rematado. No obstante, ha apostado por aprovechar la "oportunidad" aritmética que actualmente hay en el Congreso -donde Pedro Sánchez depende de los votos de ERC y Junts- para mejorar el "autogobierno". "O somos responsables de nuestras finanzas o siempre seremos unos mandados", ha apuntado, aunque ha reconocido que el concierto económico es "una operación de grandísima complejidad" y ha pedido no hacerse "trampas al solitario".

El expresident no milita en Junts, pero aún mantiene una importante ascendencia dentro de este espacio, muestra de ello es la larga lista de miembros de la formación que han acudido al desayuno en este céntrico hotel barcelonés. En la mesa principal, estaban presentes el president del Parlament, Josep Rull, el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull y la líder del partido en Madrid, Míriam Nogueras. También otros nombres relevantes de la formación han querido estar presentes, entre ellos Josep Rius, Antoni Castellà, Anna Erra, Neus Munté o Glòria Freixa, y también exdirigentes como Francesc Homs o el exalcalde Xavier Trias.

Justamente, Trias habló de la cuestión de la financiación este martes. Aseguró que era un "mal acuerdo", pero avisó de que quizás era "el único posible" y reconoció la dificultad de renunciar a 4.700 millones para Catalunya. Se trata de un discurso más pragmático que el de la dirección, que insiste en que no apoyará ninguna propuesta que no implique la salida de Catalunya del régimen común, y más similar al del exconseller Jaume Giró -también presente-, que la semana pasada ya reclamó a Junts apoyar el nuevo modelo.

Candidatura en Barcelona

A pesar de ya no participar activamente en política, el nombre de Mas sale de forma recurrente en las quinielas de posibles candidatos de Junts. Y, de hecho, no solo en quinielas. Junts le ha ofrecido ser el candidato de la formación al ayuntamiento de Barcelona, pero el expresident no se ha dejado seducir por los cantos de sirena. Preguntado por la cuestión, Mas ha reconocido haber recibido un ofrecimiento "serio y formal" para dar el paso, pero ha explicado que lo rechazó porque si un día vuelve no quiere que sea "dando codazos" ni con "batallas partidistas". A pesar de declinar la oferta, no ha cerrado del todo la puerta a volver a la política algún día.

El expresident también se ha pronunciado sobre Aliança Catalana. Ha pedido "combatir" sus discursos y no permitir que se "victimicen". Mas ha recordado que Catalunya es un "país de inmigración", pero ha reclamado también que las entradas al país se hagan con "corrientes y flujos controlados". Anteriormente, el posconvergente ya se había pronunciado en contra de hacer cordones a esta formación y había instado a Junts a reaccionar ante las encuestas que igualan los resultados de Junts con los de la formación liderada por Sílvia Orriols.

Finalmente, sobre la crisis habitacional, Mas ha planteado que el Govern ayude a los jóvenes a pagar la entrada de la vivienda convirtiéndose en copropietario en un 25% y que si éste un día quiere tener el 100% del piso, pueda recomprárselo a la administración al mismo precio sumado el IPC.