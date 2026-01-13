Trias ve un "mal acuerdo" el pacto sobre la financiación, pero avisa: "Quizá es el único posible"

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias considera que el nuevo modelo de financiación pactado entre ERC y el Gobierno es un "mal acuerdo". Así lo ha afirmado en una entrevista en La 2, aunque esta crítica sin paliativos no ha evitado que el posconvergente haya lanzado un aviso a su partido, cuyos votos son imprescindibles para que la propuesta salga adelante: "Quizá sí que es el único [pacto] posible".

Trias no ha querido pronunciarse abiertamente sobre qué considera que debería votar su partido en el Congreso, pero ha asegurado que resulta difícil desechar el anuncio de 4.700 millones de euros adicionales para Catalunya. Sin embargo, lo ha calificado de "trampa", ya que ha vuelto a denunciar que Catalunya tiene un déficit fiscal de 23.000 millones de euros y ha recordado que el nuevo modelo no lo corrige. "Dentro de cuatro días volverás a tener este problema", ha advertido.

En este sentido, ha recordado su etapa como portavoz de CiU en el Congreso y ha pedido no repetir los mismos errores. "He pasado parte de mi vida volviendo de Madrid diciendo que hemos hecho un acuerdo de financiación extraordinario, que esto es fantástico y que ahora iremos bien. Y al cabo de cuatro días te das cuenta de que esto no es así. Esto te pasa una vez, dos veces, tres veces... Deberíamos saber que esta era una ocasión para que no nos pasara esto por cuarta o quinta vez", ha sostenido.

Trias no es el único miembro de Junts que se ha pronunciado en los últimos días con un discurso diferente al de la dirección del partido, que insiste en que no apoyará ningún acuerdo que no sea un concierto económico. La semana pasada también lo hizo el exconseller Jaume Giró, aunque en su caso fue mucho más allá y reclamó a Junts votar a favor del nuevo modelo, además, afirmó que Catalunya siempre había avanzado "paso a paso" y no con planteamientos de "todo o nada".

Preguntado por estas declaraciones, Trias ha asegurado que el tiempo da la razón a Giró, aunque ha avisado de que aceptar renuncias de entrada es un error. "A base de estar convencido de que no puedes avanzar y de que debes ir paso a paso, siempre vas hacia atrás. Esta es la trampa de este invento", ha rematado.

Junts anunció la semana pasada que presentaría una enmienda a la totalidad al nuevo modelo de financiación pactado por ERC. Sin embargo, lo harán con un texto alternativo que propondrá que Catalunya quede fuera del régimen común con un modelo similar al que gozan comunidades como Euskadi o Navarra, lo que abre la puerta a la negociación.