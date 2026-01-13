Catalunya no tocará el IRPF y eliminará 19 tasas por considerar que son trabas burocráticas

El Govern va lanzado con la elaboración de los presupuestos, aunque por ahora ni ERC ni los Comuns hayan garantizado su apoyo. El ejecutivo catalán ya ha elaborado la ley de acompañamiento de las cuentas, que es la norma que recoge los principales cambios tributarios que quiere impulsar la Generalitat. En el texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, no se prevé tocar el IRPF -el impuesto más importante junto al IVA- y se propone la supresión de 19 tasas vigentes porque considera que son una traba burocrática en las relaciones entre los ciudadanos y la administración.

La cuestión del IRPF es significativa porque este es un impuesto que siempre se sitúa bajo el foco durante el debate presupuestario. Esta vez, sin embargo, no registrará grandes cambios ni en las rentas altas, ni en las medias, ni en las bajas. El Govern ha considerado que con la última reforma, del año 2025, ya es suficiente. Entonces, el Parlament, con el apoyo del PSC, ERC y los Comuns, avaló una rebaja para los trabajadores que cobraban menos de 33.000 euros brutos al año, lo que supuso un beneficio para el 63% de contribuyentes de Catalunya. Ahora solo se prevé un cambio menor: se introduce una deducción para los contribuyentes titulares de fincas que figuren en el registro de los edificios vinculados a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Esto tiene como finalidad "estimular y fomentar" a los propietarios de estas fincas a la ahora de proteger la naturaleza.

Oficina de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) de Catalunya. / El Periódico

Al margen del IRPF, el Govern sí quiere mover ficha con otro tributos pero no para subirlos, sino para suprimirlos. En concreto, quiere eliminar 19 tasas por considerar que son un freno burocrático. Además, alega de que son tasas que tienen un impacto recaudatorio menor porque todas juntas suman medio millón de euros en ingresos para las arcas de la Generalitat. Entre estas tasas figura la que dejarán de pagar las cofradías de pescadores por la ocupación del dominio público portuario destinada a oficinas, lonjas pesqueras y otras instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad pesquera.

Una parte de las de tasas que la Generalitat quiere hacer desaparecer están relacionadas con el mundo veterinario y la explotación ganadera. Si la ley de acompañamiento se aprueba dejará de pagarse la tasa para la autorización de los laboratorios elaboradores de autovacunas de uso veterinario; la tasa para la autorización de los centros de distribución y de entrega de medicamentos de uso veterinario y la tasa para la autorización de los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos.

También dejarán de pagarse, entre otras, la tasa sobre la venta de impresos; la tasa para solicitar que asociaciones y fundaciones sean declaradas de interés cultural; la tasa por el servicio de comprobación del cumplimiento de las buenas prácticas en la fabricación de productos cosméticos y la tasa para la obtención del libro oficial de control de residuos sanitarios.

El Govern, con "prisa"

Más allá de los tributos, la presentación de la ley de acompañamiento de los presupuestos es un gesto político de trascendencia. Significa que el Govern ve las cuentas encarriladas, aunque los Comuns y ERC aún no haya anunciado públicamente ni que están dispuestos a sentarse a negociar. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha dicho este martes en una entrevista en TV3 que el ejecutivo catalán lo tiene ya "todo preparado" para empezar la negociación de las cuentas porque, según ha admitido, tiene "prisa" por aprobarlas.

Para el Govern de Illa es vital tener una cuentas públicas lo antes posible para dar solidez a la legislatura. Desde que el president fue investido, en agosto de 2024, no ha podido aprobar aún unos presupuestos. Si lo consigue ganará estabilidad al menos durante un año y, quien sabe, si también para lo que resta de mandato.