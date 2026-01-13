Koldo pide que Aldama asuma también la fianza por el juicio de las mascarillas: "Hace gala de su exuberante capacidad económica"

La defensa del que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha respondido ante el plazo de cinco días que les ha dado tanto a él como a su exjefe el Tribunal Supremo para que presten fianza por un total de 60.000 euros, destinados a garantizar las responsabilidades a las que se podrían enfrentarse de ser condenados por el pelotazo de las mascarillas en el Ministerio de Transportes. La abogada Leticia de la Hoz reclama que, al tratarse de una responsabilidad solidaria, se le exija también al tercer encausado, el comisionista Víctor de Aldama, que además es quien puede afrontarla dado que hace gala de forma pública de su "exuberante capacidad económica".

Al contrario que Aldama, ni Ábalos ni Koldo cuentan con dinero suficiente para hacer frente a estos pagos. El exministro ha tenido que cambiar de abogado tras renunciar el último de ellos por no poder hacer frente a sus honorarios, mientras que Koldo no cuenta ni con suficiente para afrontar su hipoteca, según fuentes de su defensa.

En el escrito que ha remitido al alto tribunal, la defensa señala que habiendo tres acusados en la causa, únicamente se reclama fianza a Ábalos y Koldo, por lo que reclama que siendo la responsabilidad solidaria entre todos ellos se incoe pieza de responsabilidad civil también respecto al comisionista. Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción reclama diferentes años de cárcel, pero las multas superan los tres millones de euros en los tres casos

"Empresario de éxito"

La defensa incide en que Aldama se se autodefine como “empresario de éxito” y de hecho ya se le incautó un vehículo de alta gama. De hecho, el pasado mes de septiembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el requerimiento del Ministerio de Justicia para subastar el vehículo, un Ferrari F12.

"Mientras que el resto de los investigados en la presente causa penal adolecen de una situación de precariedad económica que les impide, de forma pública y notoria, sufragar los honorarios de su defensa técnica o atender las cargas hipotecarias de sus viviendas habituales, el señor Aldama ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia material", subraya la defensa de Ábalos.

Jet y villa de lujo

A juicio de esta parte, diferentes noticias publicadas sobre Aldama dan fe de su alto nivel de vida incompatible con una situación de embargo o limitación de recursos, habiendo realizado el investigado un despliegue de gasto suntuario que incluye, ad cautelam y de forma no exhaustiva: el uso de transporte aéreo privado (jet), el arrendamiento de una villa de lujo en Cap Martinet con un coste de 4.000 euros diarios, la disposición de vehículos de alta gama (Mercedes Clase G) y un gasto corriente en restauración y comercios de lujo "que arrojan importes manifiestamente elevadosc".

"Todo ello constituye un indicio racional de una solvencia patrimonial suficiente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso", concluye la letrada.

Antes del juicio, cuya fecha de celebración aún está pendiente de señalar, las defensas tienen que solventar otro trámite procesal. El próximo jueves está fijada la vista en la que la sala de Apelación del Supremo revisará el ingreso en prisión del exministro y de quien era su asesor Koldo García.

Nuevo abogado de Ábalos

A este trámite debe acudir su último abogado, Carlos Bautista, que fue quien lo solicitó para poder defender de viva voz los argumentos con los que niega que exista motivo alguno que justifique el encarcelamiento del ya su excliente. No obstante, Ábalos ya ha encontrado un nuevo letrado, Marino Turiel Gómez, con quien trabaja desde hace varios años y que gestiona también otros asuntos de la causa, como su recurso al suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.

La renuncia ha coincidió con la presentación por parte de Bautista del escrito de defensa del exministro en esta parte del procedimiento. La argumentación del letrado Carlos Bautista pasa por pedir la libre absolución de Ábalos, al negar la existencia de cualquier delito. "Sin delito no hay pena ni responsabilidad civil", señalaba el escrito.