La intrahistoria de la visita de Barbón al Papa: idea del Padre Ángel, gestión del cardenal Artime y mucha discreción

El encuentro del presidente del Principado con el Papa se empezó a gestar a finales de 2024 con máximo secretismo: ni su familia lo sabía

VÍDEO: Histórica audiencia del Papa León XIV con el Presidente del Principado, Adrián Barbón / Vatican News

Xuan Fernández

Oviedo
Fue el conocido Padre Ángel, sacerdote mierense y fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, quien dio la idea a Adrián Barbón. Ocurrió a finales de 2024.

–Presidente, ¿por qué no solicitas una audiencia con el Papa?

Así comenzó a fraguarse, aún en tiempos del Papa Francisco, fallecido en abril del año pasado, una visita histórica: la del jefe del Ejecutivo autonómico al actual Pontífice, León XIV, el pasado sábado en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, en Roma. Era la primera vez que un Papa recibía en audiencia personal a un presidente del Principado. Barbón, católico y practicante, finalizó ayer su viaje a Italia con una cita doble. Por un lado, se reunió con Isabel Celaá, embajadora de España ante la Santa Sede y exministra de Educación; por otro, visitó en el Vaticano la tumba del Papa Francisco. Ya por la tarde, voló de regreso a Asturias para presidir, hoy, el Consejo de Gobierno.

El Presidente, delante de la tumba del Papa Francisco / .

La jornada de ayer puso el broche final a un viaje cuyos detalles se gestaron durante más de un año bajo el más estricto secreto. Solo unas pocas personas conocían que el jefe del Ejecutivo autonómico acudiría a reunirse con León XIV, debido a la absoluta discreción exigida por el Vaticano para este tipo de visitas.

El viaje se mantuvo en secreto incluso para el entorno más cercano a Barbón, hasta el punto de que ni siquiera su familia sabía que se desplazaría a Roma. Los familiares directos del presidente se enteraron a posteriori, al leer las informaciones publicadas una vez que el Principado comunicó oficialmente la visita.

Barbón, con Isabel Celaá, en la Embajada de España ante la Santa Sede. | / .

"Me alegro mucho de que Barbón haya podido conocer al Papa. Tenemos que tirar por Asturias", asegura el Padre Ángel, quien puso la primera piedra de este encuentro. El sacerdote mierense mantenía una buena relación con el Papa Francisco, con quien solía hablar de Asturias. Incluso llegó a obsequiarle con una réplica de La Santina, la Virgen de Covadonga. Tras uno de esos encuentros con el Pontífice, el Padre Ángel comentó a Barbón lo beneficioso que sería para Asturias organizar una reunión de este tipo. El Principado inició entonces las gestiones con el Vaticano, siempre con la ayuda del cardenal luanquín Ángel Fernández Artime, figura esencial en todo este proceso. El Gobierno regional cursó la solicitud correspondiente y, cuando el trámite estaba en marcha, falleció el Papa Francisco. Los detalles pendientes se retomaron y cerraron una vez elegido León XIV como nuevo Pontífice. Finalmente, la cita quedó fijada para el sábado diez de enero, pocos días después de los acontecimientos relacionados con Venezuela y en un año clave, 2026, en el que el Papa tiene previsto visitar España, aunque todavía existe incertidumbre sobre las comunidades que incluirá en su agenda.

Barbón se reunió con el Papa en un encuentro en el que también estuvo presente Fernández Artime. Se sabe que el presidente trasladó al Santo Padre las fortalezas de Asturias y su preocupación por el complicado panorama geopolítico tras lo sucedido en Venezuela. Precisamente ayer, dos días después de la audiencia con Barbón, el Papa recibió a María Corina Machado, líder de la oposición al chavismo, en una visita que no constaba en la agenda oficial del Vaticano. Tampoco figuraba en esa agenda la reunión con el presidente del Principado.

En el entorno más próximo a Barbón destacan la enorme importancia que ha tenido esta visita para el jefe del Ejecutivo, que ayer se despidió de Italia y pudo conversar con varios asturianos residentes o de paso por Roma. La gran esperanza en sectores católicos tras este encuentro es que León XIV pueda visitar Asturias en un futuro próximo. "Debería venir, ojalá lo podamos conseguir", sentencia el Padre Ángel, impulsor de una cita ya considerada histórica.

