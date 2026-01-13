Inspección fiscal concluye que García Ortiz siga siendo fiscal, pese a la condena

Tras escuchar a la Inspección fiscal, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, permitirá que su antecesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, siga siendo fiscal, al limitar el efecto de la condena de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo a ese cargo, confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes fiscales. Este mismo lunes, García Ortiz se incorporó a la Sala de lo Social del alto tribunal a petición propia.

La sentencia del Tribunal Supremo que condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, delimitaba el ámbito de la pena impuesta al cargo de fiscal general, aunque ordenaba remitir la resolución a la propia Fiscalía General del Estado, puesto que corresponde al servicio de Inspección fiscal determinar el alcance que la condena debía tener, a la vista del Estatuto de la Carrera Fiscal.

Su artículo 46 señala que la condición de fiscal se pierde en virtud de diferentes causas, entre las que figura condenas en las que se incluya una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". Y su artículo 44 marca como una causa de incapacidad las condenas "por delito doloso".

No obstante, el decreto redactado por la Inspección fiscal, a cuyo frente está María Antonia Sanz, que declaró como testigo de la defensa en el juicio que se celebró en el Supremo, rechaza esa posibilidad, lo que supone descartar que García Ortiz pueda perder la condición de fiscal.

La decisión del ministerio público no discrepa de la propia sentencia de la Sala Segunda, porque de su lectura se desprendía que, aunque la decisión en este punto dependía del ministerio público en aplicación de su Estatuto, su efecto podía limitarse al cargo del fiscal general, que es con el que cometió el delito.

La fiscal general ha mostrado públicamente su apoyo a García Ortiz en sus intervenciones públicas. Lo hizo ante la Comisión de Justicia del Congreso cuando explicó las líneas principales con las que pensaba desarrollar su mandato y en el discurso con el que tomó posesión en Fiscalía General.

La defensa de García Ortiz, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la condena, ha contado siempre con el apoyo incondicional de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que tanto él como su sucesora al frente del ministerio público presidieron. Los fiscales progresistas se mostraron muy críticos con el adelanto del fallo sin que se conocieran los argumentos del alto tribunal para condenarle.

Además de denunciarlo ante la relatora de Naciones Unidas, apoyaron una petición de indulto que se ha promovido y anunciaron una cuestación voluntaria entre sus afiliados para reunir las cantidades a las que también fue condenado a abonar García Ortiz. Se trata de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador.