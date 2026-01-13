El Govern da el primer paso para los presupuestos dispuesto a reducir la burocracia y abierto a pactar nuevos impuestos

El Govern ha dado, ahora sí, el primer paso para sacar del cajón los presupuestos de 2026 con el impulso de la ley de acompañamiento, la que incluye medidas vinculadas a las cuentas y que pone el foco en la reducción de la burocracia, además de quedar abierta la posibilidad de incorporar nuevas figuras impositivas. Para poder aprobarlos, empieza ahora un periplo negociador con ERC y Comuns que el Executiu aspira a cerrar a corto plazo. No hay reuniones previstas con los socios ni calendario para presentar públicamente los números; pero aún así, como avanzó EL PERIÓDICO, el president Salvador Illa considera viable tener un pacto atado en el primer trimestre del año tras haberse acordado el modelo de financiación y constituido la nueva empresa que gestionará Rodalies.

El anteproyecto de ley de medidas fiscales y financieras, nomenclatura oficinal de la norma, está ya en manos del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que deberá emitir un dictamen previo a su tramitación. Así lo ha revelado la consellera de Economia, Alícia Romero, en una entrevista en TV3. La norma, avanzada por este diario, incluye la supresión de 19 tasas que se consideran una traba burocrática en las relaciones entre los ciudadanos y la administración, plantea acortar los plazos de las tramitaciones normativas de urgencia e introduce nuevas obligaciones en materia de vivienda, como que los propietarios tengan que informar a sus potenciales inquilinos de cuál es el precio máximo que les pueden cobrar y si dicho piso es de un gran arrendador o no.

En cambio, no plantea nuevas figuras impositivas ni prevé modificar el IRPF -el impuesto más importante junto al IVA- porque ya se rebajó el año pasado para las rentas inferiores a los 33.000 euros. No obstante, el Govern reconoce que esta norma no ha sido acordada con ERC y Comuns -pese a que les envió el texto justo antes del parón navideño- y que, por lo tanto, está sujeto a cambios. En ser preguntada sobre si cabe la posibilidad de incorporar nuevos impuestos, la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha respondido que es un "elemento negociable". De hecho, su conselleria estudia limitar la compra especulativa de vivienda con una nueva fiscalidad y condicionando la adquisición al uso residencial en las zonas tensionadas.

Sin calendario

Sin embargo, no hay ni reuniones previstas para negociar con los socios ni calendario de presentación de los números. Y es que, aunque el president Illa ya ha dado síntomas de que tiene prisa en abordar y cerrar esta carpeta cuanto antes, ni ERC ni Comuns consideran que se den las condiciones para sentarse a hablar de los presupuestos y exigen que se salden deudas pendientes. En el caso de los republicanos, la principal reclamación es que, tras acordar el modelo de financiación, falta por desencallar la recaudación del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya fijando una fecha para tramitar su proposición de ley en el Congreso.

El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el viernes pasado en la Generalitat / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Romero ha admitido que tienen ese asunto entre manos y que se hablará del paraguas normativo para ello en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles. Pero aún así, el Govern da por cumplida su parte y da por despejado el camino para que el partido de Oriol Junqueras acepte ya hablar de números e incluso para que se cierre el acuerdo en cuestión de semanas, ya que aprobar las cuentas en el primer trimestre del año implica que se cierre una entente con los socios este mes de enero. La cuestión del IRPF, esgrime, no está en sus manos por más que acompañen en la reivindicación.

En cuanto a las exigencias de los Comuns, Paneque ha admitido que las multas por incumplir los topes a los precios de los alquileres precisan aún de "garantías" y están a expensas de agotar los plazos para dar una respuesta definitiva. "Esperamos que en los próximos días o semanas lleguen a su fin y, si procede, se imponga una sanción o no", ha resuelto. También tiene el Govern pendiente de aclarar en qué situación están las clases de refuerzo de catalán, matemáticas e inglés en las escuelas pactadas con los Comuns a cambio del apoyo a los suplementos de crédito durante el año pasado.

La consellera Romero, durante un pleno del Parlament. / ACN

Confianza en los socios

El hecho de que el Govern impulse la ley de acompañamiento no supone, necesariamente, que logre aprobar las cuentas o incluso que llegue a presentarlas. "Las presentaré si las puedo negociar, no seré suicida, pero lo tenemos todo preparado", ha afirmado la consellera, que ha vuelto a recordar que si fracasan en este intento Catalunya se quedará sin poder contar con 2.000 millones de euros adicionales este año.

Presentaré las cuentas si las puedo negociar, no seré suicida, pero lo tenemos todo preparado Alícia Romero — Consellera de Economia

Los planes del Govern de Illa pasan por poner toda la carne en el asador para conseguir los presupuestos justo cuando se cierren lo que definen como "los últimos compases" de la financiación. Según la Generalitat, hay mimbres para salir victoriosos de este nuevo toma y daca con los socios porque se ha tejido una relación "fluida y constante" y porque, a pesar de insistir que no han empezado a negociar formalmente las cuentas, hay carpetas vinculadas que ya han sido debatidas, como en materia de vivienda y de movilidad. "Mantenemos el calendario del primer trimestre porque creemos que es posible", insisten en el Executiu, que confían también en que los agentes sociales y económicos echen una mano en el objetivo que tiene Illa de conseguir los primeros presupuestos de su mandato.