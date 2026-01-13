El Govern impulsa la ley de medidas vinculada a los presupuestos y plantea reducir la tramitación de las normas

El Govern da, ahora sí, el primer paso para sacar del cajón los presupuestos de 2026. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha anunciado en una entrevista en TV3 que este lunes envió el anteproyecto de la ley de acompañamiento al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que deberá emitir un dictamen previo a su tramitación. El objetivo del Executiu es lograr acordar las cuentas este mismo mes de enero con ERC y Comuns para tenerlas aprobadas de forma definitiva en el primer trimestre del año.

La ley de medidas fiscales y financieras, nomenclatura oficinal de la norma, no incluye ningún nuevo impuesto y pone el foco esta vez en la simplificación administrativa y la agilización de trámites, una de las líneas en la que lleva trabajando el Govern en los últimos meses y que quiere que tenga un especial impacto en el ámbito de la vivienda y el urbanismo. Una de las iniciativas más significativas tiene que ver con la elaboración de las leyes. Plantea regular, por primera vez, el uso de la tramitación de urgencia de anteproyectos normativos y disposiciones reglamentarias para acortar los tiempos de aprobación.

También introducir un procedimiento para aprobar "normas experimentales temporales" para evaluar su eficacia y uno para hacer pruebas controladas de nuevos productos y tecnologías bajo condiciones regulatorias flexibilizadas con el objetivo de facilitar la innovación. Otro de los hitos que se propone es la transformación digital en un plazo de dos años los procedimientos vinculados a actividades económicas, urbanísticas y ambientales para eliminar documentación redundante y reducir trámites de tramitación.

Supresión de 19 tasas

La consellera ha desgranado otras de las iniciativas que recoge, como la supresión de 19 tasas que entiende que suponen "trabas burocráticas" para los ciudadanos. Como ejemplo, el ejecutivo menciona la tasa que dejarán de pagar las cofradías de pescadores para la ocupación del dominio público portuario destinado a las oficinas, las lonjas pesqueras y otras instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad. Se trata de unas tasas que, ha puntualizado Romero, en estos momentos supone una recaudación de 500.000 euros de los que ha asegurado que se pueden prescindir.

El president Illa con los consellers Dalmau y Romero el pasado viernes. / Kike Rincón / Europa Press

En el ámbito de la intervención, la ley de medidas incluye la agilización de las actuaciones de control y comprobación de la intervención general y la simplificación del control interno de las entidades públicas. Se introduce también la posibilidad de fiscalizar los procedimientos en la fase de resolución y no antes para reducir plazos y se regula la concesión de subvenciones mediantes otros modelos distintos a la de la concurrencia competitiva.

La negociación con ERC y Comuns

Romero ha explicado que enviaron el borrador de la ley de acompañamiento a ERC y Comuns justo antes del parón navideño porque se trata de una norma que tiene un procedimiento de tramitación más lento. También ha admitido que hay margen de negociación con los socios para introducir cambios. Que el Govern impulse esta ley no supone, necesariamente, que logre aprobar las cuentas o incluso que llegue a presentarlas.

"Las presentaré si las puedo negociar, no seré suicida, pero lo tenemos todo preparado", ha afirmado la consellera, que ha vuelto a recordar que si fracasan en este intento Catalunya se quedará sin poder contar con 2.000 millones de euros adicionales este año.