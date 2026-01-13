El Govern da por cumplidas las exigencias de ERC para negociar los presupuestos porque el IRPF depende del Congreso

Tras la presentación del modelo de financiación, ¿se dan las condiciones para que el Govern de Salvador Illa se siente ya con ERC a negociar los presupuestos de 2026? Según los republicanos, no, ya que esperan que antes se aclare qué pasa con el paraguas legal para la recaudación del IRPF, lo que significa una fecha para tramitar su proposición de ley en el Congreso. En cambio, el Executiu sí que da por cumplidas las exigencias del partido de Oriol Junqueras, ya que asegura que no está en sus manos lo que suceda en Madrid.

Así lo ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha defendido que ya han cumplido con su parte y que, por lo tanto, el camino para afrontar las cuentas está despejado. En la Generalitat no esconden que tienen prisa y, aunque admiten que no hay encuentros fijados, ven viable, como avanzó EL PERIÓDICO, que los presupuestos puedan aprobarse en el primer trimestre del año. "Entendemos que primero se tenía que negociar el modelo de financiación y, después, los presupuestos, así que entendemos en los próximos días o semanas podamos abordar la negociación presupuestaria con ERC", ha asegurado la también consellera.

El argumentario del ejecutivo catalán es que no pueden garantizar ellos cuándo se tramitará una proposición en el Congreso. No obstante, ERC ha sido clara e insistente en que no piensa sentarse a negociar ni las cuentas catalanas ni las estatales hasta que se desencalle este asunto, algo que ya están negociando con el PSOE. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha asegurado en una entrevista en TV3 que espera que eso "suceda pronto". De hecho, ha anticipado que la capacidad de recaudación de las autonomías y el paraguas legal necesario será uno de los asuntos que se abordarán este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se debatirá el modelo de financiación con las comunidades.

Por parte de los republicanos, este martes la portavoz en el Parlament, Ester Capella, ha vuelto a insistir en que no se sentarán a negociar sin el acuerdo previo del IRPF. "Siempre lo hemos dicho y si alguna cosa nos caracteriza es que somos coherentes en lo que decimos y hacemos", ha expuesto en declaraciones a los medios desde la Cámara catalana. Así, su posición sigue siendo la misma: "Sin el IRPF no hablaremos de presupuestos".

Las condiciones de los Comuns

En cuanto a las exigencias que hacen los Comuns para negociar las cuentas, el Govern admite que tiene deudas pendientes por saldar. Una de ellas son las multas por el incumplimiento de los topes de los alquileres. Hay un total de 30 expedientes abiertos por este asunto por parte de la Agència de l'Habitatge de Catalunya y otros 30 en materia de vivienda incoados por Consum. Sin embargo, la consellera ha vuelto a defender que hacen falta "garantías" y agotar los plazos para dar una respuesta definitiva. "Esperamos que en los próximos días o semanas lleguen a su fin y, si procede, se imponga una sanción o no", ha resuelto. También tiene el Govern pendiente de aclarar en qué situación están las clases de refuerzo de catalán, matemáticas e inglés en las escuelas pactadas con los Comuns a cambio del apoyo a los suplementos de crédito durante el año pasado.

Por todo ello, no hay aún una agenda ni un calendario concreto para negociar los presupuestos, pese a que el ejecutivo catalán ha dado esta semana el primer paso para ello impulsando la ley de acompañamiento, la de medidas vinculadas a las cuentas. Ya la han enviado al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que deberá emitir un dictamen previo a su tramitación, y que plantea la supresión de 19 tasas, además de no incluir ningún cambio en materia de IRPF. Paneque sí que ha admitido que estará sujeta los cambios que se deriven de la negociación con los socios.