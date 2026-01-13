Encuesta: El 53% de los catalanes serían partidarios de tener un ejército en caso de independencia

Una encuesta elaborada por el GESOP para la Societat d'Estudis Militars (SEM), un colectivo nacido de la sectorial de defensa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), concluye que el 52,8% de los catalanes serían partidarios de que Catalunya dispusiera de fuerzas de defensa en caso de convertirse en un país independiente, mientras que el 37,5% no estaría de acuerdo. Esta asociación independentista publica desde 2017 un sondeo anual sobre política de defensa y ese 52,8% alcanzado en 2025 representa el porcentaje más alto de favorables a la creación de un ejército catalán "equiparable a los de otros países europeos similares a Catalunya", pero siempre en el escenario de una hipotética secesión.

De hecho, el estudio, cuyo trabajo de campo se efectuó a partir de 1.601 entrevistas del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2025, sitúa a los encuestados ante la premisa de que Catalunya se ha convertido en un estado independiente y les plantea tres preguntas relacionadas con la política de defensa en ese eventual escenario. Así pues, el alto porcentaje de partidarios de un ejército catalán se explica por el hecho de que muchos catalanes no independentistas apoyarían la creación de unas fuerzas de defensa en caso de secesión, un escenario ahora mismo irreal. Solo en dos ocasiones este respaldo ha superado la mitad del electorado: 51% en 2021 y 52,8% en 2025. En el último año, los partidarios han subido 3,4 puntos y los detractores han bajado 2,6 puntos.

Por segmentos sociales, los más partidarios de un ejército catalán serían los votantes más jóvenes, de 16 a 29 años (67,9%), los que tienen el catalán como lengua habitual (62,5%), los que se declaran de centro-derecha (61,8%) y los que se sienten solo catalanes (64,7%) y más catalanes que españoles (61,9%). Y por electorados, el apoyo más elevado, aunque con porcentajes dispares, se da entre los votantes de Junts (73,4%), Aliança Catalana (66,2%) y ERC (59,6%). Pero también destaca el alto respaldo que obtiene la idea entre quienes votan a Vox (48,9%), PSC (48,5%), Comuns (44,3%) y CUP (41%), lo que explica que el promedio en el conjunto de los catalanes supere el 50%. Los electores del PP son los menos favorables, con un 34,2%.

Misiones de paz y la OTAN

Preguntados por la participación de ese hipotético ejército de una Catalunya independiente en misiones internacionales de paz, el 65,8% de los encuestados estarían de acuerdo (una décima más que el año anterior) y el 25,9% sería contrario (una décima menos). En este caso, se trata del segundo porcentaje de apoyo más bajo de toda la serie. Los que más defenderían esta idea serían quienes se sienten más catalanes que españoles, los que se declaran de izquierdas y los votantes de ERC y Junts.

Respecto al ingreso de Catalunya en la OTAN en caso de independencia, el 53,7% sería favorable (3,4 puntos más que el año anterior) y 35,3% estaría en contra (1,1 puntos más). Es el segundo mejor porcentaje de respaldo de toda la serie. Los menores de 30 años, los que se declaran de centro y centro-izquierda y los votantes de Aliança Catalana serían los más partidarios de esa eventual entrada en la Alianza Atlántica.