Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea: "La música suena a cupo catalán"

El economista asturiano Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), es una de las voces más autorizadas para analizar las "tripas" de la reforma del modelo de financiación que plantea la ministra María Jesús Montero. Es un analista habitual del reparto de recursos entre las comunidades autónomas y ha reclamado durante años una fórmula que tienda a igualar la financiación por habitante ajustado, evitando sensaciones de "infrafinanciación" que siempre han estado en la queja de algunas comunidades, como Murcia o Valencia. Y, aunque el "modelo Montero" suaviza esos desajustes, las cuentas no acaban de salirle al economista asturiano.

Fedea prepara un análisis exhaustivo del modelo, pero Ángel de la Fuente ya apunta a LA NUEVA ESPAÑA dos elementos que, a su juicio, ponen bajo sospecha la propuesta. El primero: que se fundamenta en la inyección a los territorios de más de 20.000 millones de euros "que de algún sitio deben salir". Ese sitio serían las arcas del Estado, que ya arrastran "un déficit estructural", mientras que la contabilidad de las comunidades autónomas se aproxima al equilibrio.

De la Fuente apunta a las necesidades futuras del Estado —más gasto en pensiones, inversión en industria de defensa, entre otros— para señalar que los compromisos de la Administración central deberán financiarse de algún modo; sin decirlo expresamente, probablemente con una mayor recaudación tributaria.

De la Fuente reconoce como positivo que se tienda a igualar la financiación por habitante ajustado, pero advierte de que, aunque el modelo no establece un "cupo" para Cataluña, su música tiene ese soniquete. "Suena a cupo en el futuro", alerta al referirse a la propuesta de incrementar la capacidad de gestión tributaria de aquellos territorios dispuestos a asumirla.

El economista asturiano recalca que la experiencia en distintos países constata que una gestión centralizada de los tributos es más eficiente y también más efectiva en la lucha contra el fraude fiscal.

Aprecia, además, cierto "riesgo moral" en el modelo, en tanto que no profundiza en la eficiencia de la gestión, sino que parece "premiar" a las comunidades endeudadas y que han argumentado que sus malas cifras de financiación se debían a una infravaloración de los ingresos y no a un desajuste del gasto.

"En definitiva, esta propuesta no va a empeorar lo que ya hay, pero tampoco entusiasma por sus beneficios", sostiene De la Fuente, quien también cuestiona cómo se ha gestado la reforma, con un inequívoco diálogo bilateral con Cataluña y ERC.