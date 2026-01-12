Sánchez buscar atraer el apoyo al envío de tropas a Ucrania con un despliegue también en Palestina

El apoyo del Congreso al envío de tropas a Ucrania en misión de paz se antoja casi imposible sin el concurso del PP. Socios como Podemos y BNG ya han anticipado su rechazo. Sumar lo condiciona a que se produzca bajo bandera la ONU o la OSCE y otros grupos que tradicionalmente mantienen una posición más antimilitarista, como EH Bildu y ERC, evitan anticiparse antes de que Pedro Sánchez concrete la participación de España ante un eventual alto el fuego.

El presidente del Gobierno tratará de buscar su apoyo en una ronda de contactos prevista para esta semana con dos principales bazas. La primera, situarlos en la tesitura de la doble vara de medir el abogar también por el despliegue de tropas de paz en Palestina, en coherencia con la defensa del “derecho internacional” tanto en Gaza como en Ucrania. La segunda, blandir encuestas según las cuales en Moncloa aseguran que el apoyo a esta medida es bastante transversal entre los electorados de derecha a izquierda.

Desde el Ejecutivo reconocen que una decisión de este calado necesita un amplio consenso del Congreso, más allá de las mayorías necesarias. Aunque confían en la “responsabilidad de Estado” del PP, no esconden su pretensión de evitar nuevas brechas con sus socios. Principalmente de coalición. En un momento de extrema debilidad tras cerrar el año atravesando un punto de inflexión en su relación ante la crisis por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE. “No estamos todavía en ese punto, pero cuando se produzca necesitaremos de consenso”, apuntan en Moncloa.

El primer encuentro de la ronda de reuniones en Moncloa será con Alberto Núñez Feijóo. Sánchez y el líder del PP llevan sin reunirse desde marzo de 2025, precisamente en el marco de otra ronda de contactos para abordar el plan del aumento del gasto en defensa. Los populares no explicitaron su rechazo, pero las diferencias con los socios de investidura llevaron al Ejecutivo a evitar el Congreso.

Para ello se optó por no recurrir a vías de financiación que supusiesen ampliaciones de crédito complementarias. En lo relativo al despliegue de tropas españolas en Ucrania, la autorización de las Cortes Generales sería obligada, según la ley de seguridad nacional que reformó José Luis Rodríguez Zapatero tras la participación de España en la guerra de Irak.

La ronda de contactos se entrecruza con la convulsión tras la intervención de EEUU en Venezuela y Sánchez ha ido calmando a sus socios de coalición al endurecer su posición contra Donald Trump, liderando las posiciones más críticas dentro de la UE. Un asunto que estará sobre la mesa en estos encuentros, según trasladan en el Ejecutivo, a la espera de la comparecencia este jueves en el Congreso del ministro del Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta de la posición del Gobierno.

Mandato de la ONU

A modo de presión y tratando de señalar una posición en política exterior coherente con la desplegada ante la guerra en Gaza, Sánchez aprovechó su intervención en la Conferencia de Embajadores el pasado jueves para anunciar su intención de llevar también al Congreso un hipotético envío de tropas a Palestina. En este último caso, producido ya un alto el fuego, cuando se avance en la "tarea de pacificación".

El Gobierno busca enfocar su posición con respecto a Gaza, Ucrania o Venezuela en una misma línea de defensa del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y la paz frente a la "ley del más fuerte". En el caso de Ucrania, además, se argumenta una doble razón por tratarse de la seguridad colectiva de Europa. Si hay despliegue de tropas en otras latitudes, se preguntaba el jefe del Ejecutivo, "¿cómo no lo vamos a hacer en Europa?".

Sobre las condiciones de Sumar, de que el despliegue se produzca bajo mandato de la ONU, en Exteriores replican que si el envío se produce por petición del propio Estado afectado, no sería imprescindible esta circunstancia, que además Rusia vetaría. Asimismo, defienden que cualquier eventual paso español o europeo se encuadraría en la legalidad internacional.