Rotundo rechazo asturiano a la reforma de la financiación de Montero: no gustan "ni las formas ni aceptar un plato precocinado"
La Vicepresidenta, Gimena Llamedo, recalca que el gobierno asturiano se mantendrá firme en el marco del acuerdo político con los partidos de la Junta y lo firmado con otras comunidades en la Declaración de Santiago
Exigirá que se abra "un diálogo en igualdad entre las comunidades" y rechaza que se prime "la capacidad fiscal" de los territorios
La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, ha sido clara esta mañana en señalar las razones por las que el Ejecutivo de Adrián Barbón no ve bien el modelo de reforma del sistema de financiación planteado por la ministra María Jesús Montero.
Llamedo ha marcado cuáles son las líneas de posición que mantendrá Asturias, de las que no se moverá: el acuerdo rubricado en la Junta General con el resto de partidos (salvo Vox) y la Declaración de Santiago, que firmó Asturias con otras siete comunidades autónomas. Pero más allá de eso, Llamedo ha sido firme en señalar el malestar del Ejecutivo asturiano: "Lo hemos dicho, no nos han gustado las formas, no nos gusta que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe, ni aceptar un plato precocinado".
Llamedo, que representará a Asturias en la reunión de este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tiene compromisos adquiridos previos), ha reclamado "que se abra un diálogo para una negociación en pie de igualdad con todas las comunidades autónomas".
Además, la Vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno asturiano "defiende y ha defendido siempre la singularidad de Asturias, que es esa apuesta por el valor de los servicios y no por la capacidad financiera o la capacidad fiscal de los territorios". "Vamos a defender los intereses de Asturias con rigor y con contundencia", ha insistido.
La actitud con la que Gimena Llamedo asistirá a esa primera reunión informativa de la ministra con las comunidades será la de "escuchar la propuesta, analizar toda la letra pequeña y pedir aclaraciones". Pero más allá ha insistido en que la posición del Gobierno de Asturias "se ha trasladado ya en numerosos foros, en numerosas ocasiones, siempre está por la defensa ante todo de los intereses de Asturias".
