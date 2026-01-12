El PSC apela al "sentido común" de Junts y de Foment para que apoyen la nueva financiación

Lunes de celebración en el PSC. Por la presentación del modelo de financiación acordado con ERC y por la constitución de la nueva empresa que gestionará Rodalies en Catalunya, dos de las carpetas clave para abrir paso a la negociación de los presupuestos. No obstante, en cuanto a la financiación, reconocen que este es solo el "kilómetro cero" de un largo y complejo periplo hasta su aprobación, si es que recaba los apoyos necesarios. Los socialistas confían en que, para que ese escenario se dé, las fuerzas políticas catalanas, así como los agentes sociales, cierren filas.

"Confiamos en el sentido común y el sentido de país de todos", ha dejado caer la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, que ha estado también en la cocina de las negociaciones con los republicanos. En las filas del partido ha sentado mal que el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, criticara el acuerdo de financiación. La misma consellera de Economia, Alícia Romero, ha tachado de "desacertadas" las declaraciones que hizo el líder de la patronal. Moret ha sido más prudente, aunque se ha mostrado convencida de que esas resistencias irán "menguando". Por lo menos, desde el PSC asegura que se arremangarán para ello.

Las próximas estaciones

Menos esperanzas albergan en cuanto a la posición del PP. Aprovechando que este lunes Alberto Núñez Feijóo tiene agenda en Catalunya, el PSC ha reclamado al líder de los populares que deje de "confrontar territorios" ante una propuesta que beneficia a todas las comunidades, la mayoría de ellas gobernadas por el PP. "Si dicen que no, a ver cómo lo explicará", ha espetado Moret, que también ha interpelado al líder catalán del partido, Alejandro Fernández, para que reme y convenza a Génova de las bonanzas del nuevo modelo.

La próxima estación una vez desgranado las bases del pacto, ha apuntado Moret, es el miércoles, en la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y este mismo mes de enero también la segunda parte de la negociación con ERC para tramitar su proposición de ley para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda recaudar el 100% del IRPF. En todo caso, la portavoz del PSC ha celebrado el "paso sólido" que ya se ha dado para renovar un modelo que lleva 15 años caducado.

ERC y los presupuestos

Lo que sí que ha querido dejar claro Moret es que nadie se puede sentir "engañado" sobre lo acordado porque los socialistas no han bautizado nunca el acuerdo de financiación como un "concierto económico", una terminología que sí que fue utilizada por ERC, ni ha defendido una salida del "régimen multilateral". Sí que ha reconocido, en cuanto a la ordinalidad, que los acuerdos "eternos no existen" y que, por lo tanto, tocará trabajar para que se consolide este referente, así como para continuar reforzando la ATC.

El partido de Salvador Illa también se ha fijado que, tras abordar dos carpetas esenciales del pacto con ERC, este mismo mes se abra la de los presupuestos de 2026, que querría tener aprobados este primer trimestre de año. El espacio de confianza entre socios, ha subrayado Moret, existe porque el PSC "ha demostrado que cumple y es de fiar". El camino recorrido, ha añadido, "genera un espacio cada vez más positivo" para alcanzar nuevos acuerdos y pactos. Sin embargo, no hay fecha ni de presentación de las cuentas ni de negociación con ERC y Comuns, que continúan reclamando saldar el resto de deudas pendientes.