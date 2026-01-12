Junqueras pide cita a Puigdemont para convencer a Junts de que se sume al acuerdo de financiación

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, celebrar una reunión en Bélgica para abordar el acuerdo sobre la nueva financiación. Junts rechaza el modelo, y el dirigente republicano aspira a que reconsidere su posición. "Le he pedido cita para irlo a ver. No tiene fecha. Le he dicho que escoja día", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

La cuestión es relevante no solo porque sea una reunión entre los dos máximos líderes del 'procés', sino porque Junqueras es normalmente reacio a publicitar este tipo de encuentros. Si lo hace público ahora hay que interpretar que ERC da una especial importancia a convencer a los posconvergentes. Los votos de Junts en el Congreso, siete, serán decisivos cuando la financiación se vote de forma definitiva.

Desde el jueves pasado, cuando se anunció el acuerdo, Junqueras ha hecho apelaciones recurrentes a Junts para que se sumen al pacto. Hasta ahora lo ha hecho siempre con un tono conciliador, consciente de que, pese a que los dos partidos hace años que tienen malas relaciones, necesita a los posconvergentes para que el acuerdo sobreviva en el Congreso. Este lunes, de nuevo, ha vuelto a optar por la estrategia de la seducción y ha deseado que Puigdemont puede volver cuanto antes de Bélgica sin riesgo a ser detenido.

Sin embargo, entre líneas, ERC también evidencia que si Junts opta por rechazar la financiación de forma definitiva, la posición de Junqueras se endurecerá. El líder republicano ha dicho que quien no quiera 4.686 millones extras para Catalunya deberá explicarlo bien ante la opinión pública. "Es mejor tenerlos que no tenerlos. Y si alguien no lo entiende es porque no tiene problemas para pagar el alquiler o para acceder a una hipoteca", ha dicho. Junts rechaza frontalmente el acuerdo porque no es un concierto económico como el que tiene Euskadi.

Negociación del IRPF

El líder republicano ha vuelto a defender el acuerdo de financiación alcanzado con Pedro Sánchez. Su argumento es que dará a Catalunya no solo más recursos, sino más capacidad para gestionar sus impuestos. También ha dicho que aún ve posible llegar a un acuerdo con el PSOE para que la Generalitat pueda recaudar en el futuro el 100% del IRPF. Ha vuelto a advertir a los socialistas que, si no acceden a esta petición, su partido no negociará ni los presupuestos del Estado ni los autonómicos: "No haremos ninguna negociación si no se desencalla esto".

Por el bien de Catalunya nos reuniríamos hasta en el infierno Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Junqueras ha reivindicado su predisposición al diálogo en todo el proceso de negociación de la nueva financiación. No solo por la cita con Puigdemont, sino porque durante el último año ha interlocutado de forma frecuente con el presidente Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el president de la Generalitat, Salvador Illa. "Por el bien de Catalunya nos reuniríamos hasta en el infierno", ha ironizado.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, durante su encuentro en la Moncloa. / JOSÉ LUIS ROCA

Ronda de contactos

Mientras espera la respuesta de Puigdemont, Junqueras iniciará este martes una ronda de contactos con entidades de la sociedad civil para explicarles las bondades que, a su juicio, tiene la nueva financiación. Como ha avanzado EL PERIÓDICO y ha confirmado el propio Junqueras este lunes, esta ronda incluirá en su fase inicial a sindicatos y patronales. El martes se verá con CCOO; el miércoles con UGT y el jueves con Foment del Treball. También tiene previsto verse con las patronales Pimec y Cecot y con Òmnium Cultural. No serán las únicas. El líder de ERC ha reprochado al presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, que haya "menospreciado" el acuerdo sin conocer los detalles: "Es una enorma irresponsabilidad".