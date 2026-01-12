Junqueras se lanza a convencer a sindicatos y patronales de las bondades de la nueva financiación

Superada una primera fase de euforia por haber pactado un nuevo modelo de financiación, ahora los defensores de la propuesta tienen que enfrentarse a una segunda fase algo más cruda: la de buscar los apoyos necesarios para que salga adelante en el Congreso. Ahora mismo, no los tienen. Para lograr este objetivo, el líder de ERC y uno de los 'padres' del nuevo modelo, Oriol Junqueras, empezará esta semana una ronda de contactos con actores de peso de la sociedad civil catalana para convencerles de las bondades del proyecto.

Estos actores no tienen voto en la Cámara Baja, pero pueden ayudar a crear un clima favorable para que la financiación gane adeptos y acabe superando el muro que ahora hay en el Congreso. Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras, Junqueras ya tiene agendadas reuniones para esta próxima semana con los sindicatos Comisiones Obreras (martes) y UGT (miércoles). También se verá próximamente con las patronales Foment del Treball, Pimec y Cecot, así como con entidades soberanistas como Òmnium Cultural. Habrá más encuentros.

Hasta ahora, quien más dudas ha expresado sobre el nuevo modelo ha sido Foment, liderada por el exdiputado Josep Sánchez Llibre. El viernes ya trasladaron a la Generalitat que consideran "claramente insuficientes" los 4.686 millones de euros adicionales que el Estado aportará a la Generalitat. El principal lamento de la patronal es que no se haya desencallado que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda gestionar los impuestos que se pagan en Catalunya. Los sindicatos se han mostrado algo más optimistas.

Sindicatos y patronales se reunieron con el president Illa el viernes en la Generalitat para abordar la nueva financiación. / Jordi Otix

Fuentes de ERC exponen que esta ronda de contactos debe servir para intentar ofrecer una "visión global" de lo que se ha acordado a tres bandas entre el Gobierno, la Generalitat y ERC. Consideran que tras el anuncio del acuerdo se ha generado "mucho ruido" por el debate entre partidarios y detractores y que, transcurridos unos días, esta ronda de contactos permitirá transmitir de forma reposada los aspectos positivos que, según ERC, tiene el pacto sellado.

Uno de los principales argumentos que esgrimirá el partido de Junqueras es que el acuerdo alcanzado supone un "cambio de modelo" y no una mera reforma del anterior. Lo fundamenta en que, por ejemplo, las comunidades que quieran podrán dejarse de financiar a través de anticipos del Estado que luego hay que liquidar a los dos años -lo que genera incertidumbres financieras- y, en cambio, las autonomías tendrán una "entrada directa" en los ingresos.

Junqueras también expondrá, sobre todo ante los recelos de las patronales, que Catalunya ganará peso en la gestión de los impuestos. Puede que no se haya conseguido la gestión completa, como reclama Foment, pero ERC argumenta que se han conseguido avances notables con el IVA y que sigue negociándose la ley que permitiría a Catalunya recaudar el IRPF de forma íntegra.

Un "pista de aterrizaje" para Junts

Al margen de las entidades de la sociedad civil, el otro gran objetivo que tiene ERC es intentar que Junts reconsidere su negativa actual al acuerdo, así como las críticas frontales que ha lanzado contra el pacto desde que se hizo público. El partido de Puigdemont tiene siete votos en el Congreso que son clave, aunque no sean los únicos decisivos. Fuentes de ERC aseguran que ven posible, de forma progresiva, convencer a los posconvergentes.

Las dirigentes de Junts Mònica Sales y Míriam Nogueras en una imagen de la semana pasada. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

La idea de los republicanos es encontrar una "pista de aterrizaje" para Junts, es decir, hallar la forma de que los posconvergentes consigan algún cambio en lo acordado para que eso les dé argumentos para reconsiderar su negativa. Quedan por delante meses de tramitación y negociación. El primer guiño de ERC a Junts ha sido evitar grandes reproches en público para intentar poner las bases de un acercamiento futuro.

En todo este proceso de seducción dirigido a la sociedad civil y a Junts, ERC deberá mirar también como se desarrolla el debate dentro del propio partido. La corriente crítica Col·lectiu Primer d'Octubre y antiguos miembros de Foc Nou -corriente que ya no existe como tal- han expresado sus críticas al acuerdo alcanzado porque consideran que incumple el pacto de investidura de Illa que ERC firmó con el PSC y en el que se reflejaba que Catalunya pasaría a recaudar "todos" sus impuestos.